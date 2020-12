Những món nên và không nên ăn để phòng ngừa đột quỵ

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 14:01 PM (GMT+7)

Mọi người nên có chế độ dinh dưỡng, tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý có thể cải thiện sức khỏe và phòng tránh nguy cơ tai biến mạch máu não (đột quỵ).

Khoảng 20 ngày gần đây, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 750 ca bệnh nhân đột quỵ. Đáng báo động trong số đó có 60 người có độ tuổi từ 18 – 44, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 10%.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mọi người nên có chế độ dinh dưỡng, tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý có thể cải thiện sức khỏe và phòng tránh nguy cơ tai biến mạch máu não (đột quỵ).

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi của người bệnh tai biến mạch máu não.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì thực đơn để phòng ngừa tai biến mạch máu não (đột quỵ) hoặc cho người sau tai biến cần cung cấp đầy đủ và cân bằng giữa protein, chất béo và carbonhydrate.

Để phòng tai biến mạch máu não (đột quỵ), chuyên gia của Hội Nội Khoa Việt Nam khuyến cáo nên ăn các thực phẩm sau:

Cá rất tốt cho mọi người, nhất là đối với người bệnh tai biến mạch máu não.

Cá

Cá rất tốt cho mọi người, nhất là đối với người bệnh tai biến mạch máu não.

Là thực phẩm có hàm lượng các loại acid béo omega 3 cao, rất tốt cho tim mạch, hạn chế hình thành mảng bám trong lòng mạch. Hơn nữa, cá còn là nguồn thực phẩm giàu chất đạm giúp người tai biến sớm hồi phục.

Rau xanh, trái cây tươi

Các loại rau xanh, đặc biệt là rau xanh lá đậm có hàm lượng acid folic rất cao. Nghiên cứu cũng cho thấy, bổ sung ít nhất 300mcg axit folic mỗi ngày sẽ làm giảm 20% nguy cơ đột quỵ và 13% nguy cơ bệnh tim so với người dùng dưới 136mcg/ngày.

Cam và quả kiwi có chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa khác rất tốt cho những người cao huyết áp. Vitamin C trong cam có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm sự xâm hại của các gốc tự do đối với huyết quản, hàm lượng kali phong phú trong nước cam cũng giúp bổ trợ cho việc hạ huyết áp. Thêm vào đó, mỗi ngày ăn 3 quả kiwi sẽ tốt cho bệnh tim mạch hơn.

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, thúc đẩy và ngăn ngừa bệnh tiêu hóa và giúp kiểm soát cân nặng, giúp làm giảm các yếu tố nguy cơ của tái phát đột quỵ. Các nguồn tốt nhất chứa chất xơ là các loại trái cây tươi hoặc nấu chín và rau quả, các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu (ví dụ: đậu khô, đậu lăng, đậu Hà Lan…).

Còn đối với người đã bị tai biến mạch máu não, ngoài ăn các thực phẩm như trên cần cho bệnh nhân ăn những thức ăn dễ tiêu hóa, hấp thu ở dạng mềm, lỏng như súp, cháo, sữa. Phân bố cho bệnh nhân ăn đều từ 3-4 bữa/ngày, không nên ăn quá no.

Tránh cho bệnh nhân tai biến ăn những thức ăn lên men, gây kích thích như gia vị cay, nóng, rượu, chè, cà phê,… bởi đây là những yếu tố nguy cơ gây tai biến mạch máu não thầm lặng.

Mọi người cũng nên hạn chế ăn muối bởi ăn quá nhiều natri có thể làm cơ thể giữ nước và làm tăng huyết áp, đây là yếu tố nguy cơ mạnh làm tái phát đột quỵ.

Không nên ăn chất béo động vật là những chất làm tăng nguy cơ gây nên tình trạng tai biến mạch máu não và gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị.

Ngoài ra, không nên ăn các món xào, đồ chiên rán chứa chất béo no, sữa đặc có đường, bơ, nội tạng động vật như lòng, dồi,… là những thực phẩm có hại cho sức khỏe. Khi ăn vào, chúng sẽ tạo điều kiện sản sinh cholesterol - nguyên nhân gây xơ vữa động mạch hàng đầu.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mon-nen-va-khong-nen-an-de-phong-ngua-dot-quy-50202010121424759.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-mon-nen-va-khong-nen-an-de-phong-ngua-dot-quy-50202010121424759.htm