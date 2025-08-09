Một 'cuộc yêu' kéo dài bao lâu là hoàn hảo?

Quan hệ tình dục lý tưởng không có một con số cố định về thời gian, mà phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc và sự hòa hợp của cả hai. Thay vì chạy đua với đồng hồ, điều quan trọng nhất là cả hai cùng tận hưởng và đạt được sự thỏa mãn.

Một cuộc yêu có thể kéo dài vài phút hay vài chục phút, miễn là nó mang lại cảm giác kết nối và khoái cảm cho cả hai. Các chuyên gia cũng cho rằng, thời gian "đáng mong đợi" thường dao động từ 7 đến 13 phút. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính tham khảo, vì tình dục viên mãn không nằm ở thời lượng, mà ở sự thấu hiểu và sẻ chia.

Theo khảo sát từ Hiệp hội Liệu pháp và Nghiên cứu Tình dục năm 2005, thời gian quan hệ tình dục qua đường âm đạo thường kéo dài từ 3 đến 7 phút.

Khảo sát này cũng cho rằng:

- Quan hệ kéo dài từ 1 đến 2 phút là "quá ngắn".

- Quan hệ kéo dài từ 10 đến 30 phút được xem là "quá dài".

- Các nhà trị liệu tình dục được khảo sát cho rằng thời gian "đáng mong đợi" là từ 7 đến 13 phút.

1. Quan hệ tình dục chủ yếu phụ thuộc vào cách định nghĩa "tình dục"

Hầu hết các nghiên cứu về chủ đề này đều dựa trên thời gian xuất tinh trong âm đạo. Thời gian xuất tinh trong âm đạo là khoảng thời gian nam giới cần để xuất tinh trong quá trình thâm nhập âm đạo. Tuy nhiên, không phải ai cũng định nghĩa tình dục như vậy. Nhiều người cho rằng kết thúc của một cuộc yêu là khi tất cả các bên tham gia đều đạt cực khoái.

Cực khoái có thể đạt được thông qua đụng chạm, quan hệ bằng miệng, quan hệ qua âm đạo, quan hệ qua hậu môn - hoặc kết hợp các cách trên. Nếu chỉ coi thâm nhập là thành phần duy nhất của tình dục, thì một cuộc yêu có thể chỉ kéo dài vài phút.

2. Các yếu tố sinh học có thể ảnh hưởng đến thời gian hoạt động tình dục

Trong một số trường hợp, các yếu tố sinh học tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến thời gian hoạt động tình dục.

Tuổi tác

Khi già đi, có thể nhận thấy rằng mất nhiều thời gian hơn để kích thích và khó đạt được và duy trì sự cương cứng hơn. Ngoài ra, thay đổi nội tiết tố góp phần gây ra các vấn đề như khô âm đạo và giảm ham muốn tình dục.

Bộ phận sinh dục

Hình dạng của cơ quan sinh dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thụ thai. Một nghiên cứu năm 2003 chỉ ra rằng phần gờ ở đầu dương vật có thể đã tiến hóa để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong quá trình sinh sản.

Cụ thể, phần gờ này hoạt động như một "chiếc cần gạt", giúp đẩy tinh dịch đã có sẵn trong âm đạo ra ngoài. Sự thâm nhập càng sâu và mạnh mẽ thì lượng tinh dịch bị đẩy ra càng nhiều, tạo ra không gian trống để tinh dịch của người đàn ông mới có cơ hội thụ thai cao hơn.

Sự tiến hóa mang tính cạnh tranh này cũng lý giải tại sao một số người cảm thấy đau khi tiếp tục thâm nhập sau khi đã xuất tinh. Bởi lẽ, việc tiếp tục chuyển động có thể vô tình đẩy chính tinh dịch của họ ra ngoài, làm giảm khả năng thụ thai thành công.

Rối loạn chức năng tình dục

Rối loạn chứng năng tình dục có thể ảnh hưởng đến thời gian quan hệ tình dục.

Xuất tinh sớm có thể khiến đạt cực khoái nhanh hơn mong muốn. Người bị xuất tinh chậm có thể mất nhiều thời gian hơn để đạt cực khoái, hoặc thậm chí không thể đạt được.

3. Điều nên biết khi cặp đôi muốn những "cuộc yêu" nhanh chóng

Nếu các cặp đôi muốn kéo dài cuộc khám phá tình dục, hãy thử những kỹ thuật mà cặp đôi cho rằng kéo dài cuộc yêu. Trường hợp bạn muốn là một cuộc yêu "chớp nhoáng", những cách dưới đây có thể giúp bạn đạt được điều đó nhanh hơn:

Tự thỏa mãn

Nếu không có nhiều thời gian, thủ dâm có thể là một cách tuyệt vời để đảm bảo đạt cực khoái. Chính vì thế, người hiểu rõ cơ thể mình nhất là bản thân. Cả hai người có thể thử tự thỏa mãn cho chính mình. Cách này giúp cả hai đạt cực khoái nhanh hơn mà vẫn giữ được sự thân mật.

Nói cho đối tác biết mong muốn của bản thân

Chia sẻ mong muốn với đối tác có thể giúp cả hai hiểu cần làm gì để đối phương đạt cực khoái. Có thể tận dụng những gì đã học được để nhanh chóng đi đến đích, tạo ra những cuộc yêu "chớp nhoáng" thỏa mãn cho cả hai.

Thử các tư thế dễ đạt cực khoái

Nếu biết rằng một số tư thế mang lại cảm giác tốt hơn cho mình, hãy thay đổi khi cần để đạt cực khoái nhanh hơn.