Những dấu hiệu ở chân cảnh báo ung thư, không thể chủ quan

Những dấu hiệu bất thường ở chân có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chân sưng tấy không rõ nguyên nhân, đau nhức dữ dội, tê bì hoặc xuất hiện u cục có thể là dấu hiệu của ung thư. Những triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường nên cần được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán. Phát hiện sớm là chìa khóa để có kết quả điều trị tốt hơn.

Một số loại ung thư như u lympho, ung thư xương, sarcoma mô mềm, bệnh bạch cầu, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng hoặc ung thư di căn cột sống có thể gây ra những thay đổi ở chân do chèn ép dây thần kinh, tắc nghẽn lưu lượng máu, suy giảm dẫn lưu bạch huyết hoặc ảnh hưởng đến xương. Vì những triệu chứng này phát triển chậm và giống với các bệnh thông thường nên thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ.

Hiểu rõ những dấu hiệu này trông như thế nào, cảnh báo tình trạng gì có thể giúp phát hiện sớm và nhận được kết quả điều trị tốt.

Các triệu chứng cảnh báo ung thư ở chân

1. Sưng không rõ nguyên nhân hoặc kéo dài

Sưng ở một hoặc cả hai chân kéo dài nhiều ngày hoặc trở nên tồi tệ hơn, có thể là dấu hiệu của tắc nghẽn bạch huyết do các bệnh ung thư như u lympho, ung thư buồng trứng hoặc u vùng chậu. Vết sưng thường cứng, nặng nề hoặc nóng ran và có thể trở nên nghiêm trọng hơn vào buổi tối. Khi các hạch bạch huyết bị tắc nghẽn bởi các tế bào ung thư, dịch sẽ tích tụ, dẫn đến sưng phù giống như phù bạch huyết.

2. Đau nhức dữ dội, dai dẳng

Chân đau nhức dai dẳng, đau nhói hoặc đau về đêm có thể là dấu hiệu của ung thư xương hoặc ung thư di căn ảnh hưởng đến xương chân.

Cơn đau này có xu hướng nặng hơn khi vận động, chịu áp lực từ trọng lượng. Nếu cơn đau không thuyên giảm sau khi sử dụng các phương pháp giảm đau thông thường hoặc kéo dài nhiều tuần, cần phải đi khám bác sĩ.

3. Tê bì, ngứa ran hoặc yếu cơ

Ung thư ảnh hưởng đến cột sống, xương chậu hoặc bụng có thể chèn ép các dây thần kinh điều khiển chân. Điều này gây ra các triệu chứng như tê bì, khó đi lại, lê chân hoặc yếu đột ngột. Những triệu chứng này thường tiến triển theo thời gian thay vì thuyên giảm.

4. Xuất hiện khối u hoặc bướu đang phát triển

U sarcom mô mềm thường bắt đầu bằng những khối u không đau ở đùi, bắp chân hoặc mông. Những khối u này có cảm giác cứng và có thể phát triển đều đặn. Bất kỳ khối u nào lớn hơn 2cm, thay đổi hình dạng, trở nên đau hoặc phát triển nhanh chóng đều cần được bác sĩ thăm khám ngay lập tức.

5. Thay đổi da hoặc vết loét không lành

U hắc tố, ung thư biểu mô vảy và ung thư biểu mô tế bào đáy có thể xuất hiện ở chân. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước hoặc hình dạng, các khối u mới hoặc vết thương không lành ngay cả sau nhiều tuần điều trị.

6. Chuột rút, cảm giác nặng chân hoặc khó đi lại

Khối u chèn ép mạch máu hoặc kênh bạch huyết làm giảm lưu thông máu, gây ra chuột rút dữ dội, cảm giác nặng nề hoặc khả năng vận động kém. Các triệu chứng này có thể trở nên tồi tệ hơn khi vận động và cải thiện khi nghỉ ngơi, khiến chúng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề về mạch máu.

Các triệu chứng khác đi kèm cảnh báo ung thư

Các triệu chứng ở chân đi kèm với những dấu hiệu sau đây làm tăng khả năng mắc phải một bệnh lý nghiêm trọng hơn:

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

- Đổ mồ hôi ban đêm

- Mệt mỏi nghiêm trọng

- Nhiễm trùng tái phát

- Mất cảm giác thèm ăn

- Sốt nhẹ

Thực phẩm nên bổ sung nếu các triệu chứng ở chân trở nên nặng hơn

Các loại thực phẩm nên bổ sung để tăng cường sức khỏe đôi chân và phòng ngừa ung thư.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa:

- Các loại quả mọng, anh đào, nho

- Rau lá xanh

- Bông cải xanh, cải xoăn, rau bina

- Cà chua

- Dầu ô liu

- Các loại hạt và quả hạch

Các loại thực phẩm giàu sắt giúp giảm mệt mỏi và suy nhược:

- Đậu lăng, đậu

- Rau chân vịt

- Củ dền

- Hạt bí ngô

- Thịt nạc hoặc cá

Đối với các cơn đau xương hoặc các triệu chứng liên quan đến thần kinh:

- Sữa bò hoặc sữa thực vật bổ sung canxi

- Cá hồi, cá mòi cung cấp vitamin D và omega-3

- Hạnh nhân, quả sung, đậu phụ

- Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp vitamin B

Thực phẩm giúp cấp nước và thải độc:

- Các loại trái cây giàu nước như dưa hấu, cam.

- Nước dừa

- Dưa chuột, cần tây

- Trà xanh

Các loại thực phẩm cần tránh khi chân có các triệu chứng đáng lo ngại:

Thực phẩm có hàm lượng muối cao:

- Đồ ăn nhẹ đóng gói

- Thức ăn nhanh

- Dưa chua, khoai tây chiên, các loại hạt rang muối

- Thịt chế biến sẵn và thịt đỏ: Những loại thịt này có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm và có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn.

- Thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế: Chúng làm tăng đột biến lượng đường trong máu và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mệt mỏi và viêm nhiễm.

- Lạm dụng caffeine và rượu: Cả hai đều có thể làm cơ thể mất nước, làm trầm trọng thêm tình trạng chuột rút, sưng tấy và suy yếu