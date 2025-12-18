Người phụ nữ suy sụp vì tiêu chảy kéo dài suốt 3 năm, nguyên nhân không ai ngờ tới

Trang Sohu đưa tin, suốt gần ba năm, một bệnh nhân nữ 60 tuổi, sống tại tại Quảng Đông, Trung Quốc liên tục phải đối mặt với tình trạng tiêu chảy kéo dài, dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế với các chẩn đoán khác nhau, bệnh vẫn không cải thiện cho đến khi được xác định là u tiết gastrin – một dạng u thần kinh nội tiết hiếm gặp.

Theo thông tin từ bệnh viện thuộc Đại học Trung Sơn, trong vòng 3 năm, bệnh nhân thường xuyên bị tiêu chảy, trung bình 7–8 lần mỗi ngày, kể cả khi nhịn ăn. Các triệu chứng xuất hiện nhiều về đêm, khiến bệnh nhân mất ngủ, sụt cân và suy giảm thể lực rõ rệt.

Trong quá trình thăm khám trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán là rối loạn chức năng đường ruột, viêm tụy mạn tính… và điều trị theo các phác đồ thông thường nhưng không đạt hiệu quả.

Khi nhập viện tại khoa Tiêu hóa, các bác sĩ nhận định tình trạng tiêu chảy kéo dài này không đơn thuần là rối loạn chức năng, mà có thể liên quan đến nguyên nhân thực thể.

Sau khi loại trừ các bệnh lý nhiễm trùng và viêm tụy, các bác sĩ chuyên khoa đã xác định bệnh nhân có triệu chứng tiêu chảy tiết dịch. Đây là một dạng tiêu chảy hiếm gặp, thường liên quan đến u thần kinh nội tiết. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số chromogranin A tăng cao gấp 12 lần so với mức bình thường, điều này càng củng cố nghi ngờ lâm sàng về tình trạng của bệnh nhân.

Hình ảnh siêu âm.

Do khối u nằm tại vị trí giải phẫu phức tạp, sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ, các bác sĩ quyết định điều trị bằng nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD), một phương pháp xâm lấn tối thiểu nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, khối u được lấy ra, không ghi nhận biến chứng. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là u thần kinh nội tiết độ G2, thuộc nhóm u tiết gastrin.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống bình thường và xuất viện sau 6 ngày. Các lần tái khám cho thấy nồng độ gastrin giảm về gần mức bình thường, và tình trạng tiêu chảy không còn tái phát.

Theo các bác sĩ, u tiết gastrin thường hoạt động tại khu vực được gọi là “tam giác gastrinoma”, gây tăng tiết acid dạ dày và dẫn đến hội chứng Zollinger–Ellison, với biểu hiện phổ biến là loét hệ tiêu hóa khó điều trị và tiêu chảy mạn tính. Trong một số trường hợp, tiêu chảy có thể là triệu chứng duy nhất.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân khi gặp tình trạng tiêu chảy kéo dài, không rõ nguyên nhân, điều trị thông thường không hiệu quả, không nên chủ quan cho rằng do đường ruột yếu, mà cần chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và kịp thời.