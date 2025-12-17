Cách cải thiện số lượng và chất lượng "tinh binh" trong mùa đông lạnh giá

Ảnh hưởng của mùa đông đến khả năng sinh sản của nam giới bắt nguồn từ những thay đổi lối sống và sự biến động hormone, chứ không phải do chính nhiệt độ lạnh giá.

Ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giảm làm giảm lượng vitamin D, ảnh hưởng đến testosterone và sự phát triển tinh trùng, trong khi những thói quen như tắm nước nóng và ít vận động có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng.

Mùa đông không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, làm khô da và nhịp sống hằng ngày, nó còn có thể âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Lý do vì mùa đông làm thay đổi những thói quen và nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times of India, Tiến sĩ Dimple Chudgar, bác sĩ sản phụ khoa tại bệnh viện Apollo Spectra ở Mumbai, đã giải thích rất rõ: “Mùa đông có thể là một thách thức đối với sức khỏe nam giới. Mặc dù vô sinh ở nam giới có nhiều nguyên nhân, nhưng những thói quen liên quan đến mùa đông và sự thay đổi môi trường có thể đóng một vai trò lớn đối với chất lượng tinh trùng. Vì vậy, bản thân thời tiết lạnh không trực tiếp gây hại cho tinh trùng, nhưng các điều kiện và lối sống thường gắn liền với mùa đông có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể sản xuất và duy trì tinh trùng khỏe mạnh.

Thời tiết lạnh và khả năng sinh sản của nam giới

Theo Tiến sĩ Chudgar, một trong những mối lo ngại lớn nhất vào mùa đông là việc giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều này làm giảm nồng độ vitamin D, trong khi nó rất cần thiết cho việc điều hòa testosterone và sự phát triển tinh trùng khỏe mạnh. “Các yếu tố như giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm giảm nồng độ vitamin D, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Vitamin D rất cần thiết cho sự cân bằng hormone, mức năng lượng và sự phát triển tinh trùng khỏe mạnh”.

Nồng độ vitamin D thấp có thể dẫn đến giảm số lượng và khả năng vận động của tinh trùng .

Chuyên gia về sinh sản cho biết thêm: “Hơn nữa, nhiều nam giới dành nhiều thời gian ở trong nhà, dẫn đến tình trạng ít vận động và tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Điều này có thể gây tăng cân. Do đó, tất cả các yếu tố này, bao gồm tăng cân, chế độ ăn uống kém và thiếu vận động, đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến testosterone và sức khỏe tinh trùng. Nhiều nam giới cũng uống caffeine, trà hoặc rượu nhiều hơn vào mùa đông để giữ ấm, điều này có thể dẫn đến mất nước và chất lượng tinh trùng kém”.

Thói quen tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng lớn. Tiến sĩ Chudgar cho biết: “Tắm nước nóng lâu và sử dụng miếng đệm sưởi cũng có thể gây hại cho khả năng sinh sản của nam giới. Nhiệt độ quá cao ở vùng háng làm giảm sản xuất tinh trùng vì tinh hoàn cần nhiệt độ mát để hoạt động bình thường.”

Căng thẳng là một yếu tố khác. Tiến sĩ Chudgar tiết lộ: “Mức độ căng thẳng có thể tăng cao trong mùa đông, ảnh hưởng đến nồng độ hormone và sức khỏe tinh trùng. Nam giới nên cẩn trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia để được hướng dẫn.”

Thực chất, nhiệt độ thấp vào mùa đông có thể hỗ trợ sự phát triển về số lượng và hình thái tinh trùng tốt hơn. Tuy nhiên, các thói quen trong sinh hoạt vào thời tiết lạnh giá lại làm mất đi lợi ích này.

Bởi vậy, các nhà khoa học đã khẳng định rằng, bản thân thời tiết lạnh giá của mùa đông không phải là nguyen nhân khiến “tinh binh” bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng.

Lời khuyên của chuyên gia về cách tăng khả năng sinh sản của nam giới vào mùa đông:

Tiến sĩ Chudgar khuyên rằng, dù ở bất cứ thời tiết nào, sự nhất quán trong thói quen ăn uống và sinh hoạt cũng là chìa khóa cho sức khỏe sinh sản ở nam giới.

- Dành ít nhất 20 phút tắm nắng buổi sáng. Điều này giúp duy trì mức testosterone và vitamin D khỏe mạnh.

- Tránh tắm nước nóng lâu hoặc sử dụng các thiết bị sưởi ấm gần vùng hang. Ngay cả sự tăng nhẹ nhiệt độ ở bìu cũng có thể làm giảm sản xuất tinh trùng.

- Áp dụng chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng. Bao gồm các loại hạt, quả hạch, rau củ và protein chất lượng cao.

- Vận động 45 phút mỗi ngày. Hoạt động thể chất giúp ổn định hormone và kiểm soát cân nặng.

- Uống đủ nước, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Mọi người thường quên uống nước vào mùa đông, tình trạng mất nước ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

- Hạn chế rượu và caffeine. Chúng có thể làm giảm khả năng sinh sản và làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước.

Mùa đông không trực tiếp gây hại cho tinh trùng, nhưng thói quen, sự thay đổi nội tiết tố và ánh nắng mặt trời trong mùa đông có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Thay đổi một vài thói quen phổ biến trong mùa đông có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Nam giới hoàn toàn có thể duy trì sản xuất tinh trùng khỏe mạnh nếu họ chú ý đến việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, lượng nước uống và tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao.