Những dấu hiệu của ngón tay cho thấy ung thư tuyến tiền liệt đang âm thầm phát triển

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 12:03 PM (GMT+7)

Dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt không chỉ gây ra những cơn đau mà còn biểu hiện qua các ngón tay.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt ở nam. Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ, có kích thước bằng quả óc chó nằm giữa bàng quang và dương vật ở nam giới. Bộ phận này rất quan trọng trong hệ thống sinh sản vì nó tiết ra chất lỏng để nuôi dưỡng tinh trùng và hỗ trợ quá trình thụ thai.

Ung thư tuyến tiền liệt nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu thì có thể chữa trị, nhưng nếu ở giai đoạn cuối thì việc điều trị là rất khó và dễ dẫn tới tử vong. Một số triệu chứng rõ ràng và phổ biến của ung thư tuyến tiền liệt bao gồm:

- Thường xuyên đi tiểu

- Khó khăn trong việc bắt đầu và ngừng tiểu

- Đau khi đi tiểu

- Có máu trong nước tiểu

- Khó đạt được và duy trì sự cương cứng trong quá trình quan hệ

- Đau khi xuất tinh

- Đau xương đùi, xương sườn và cột sống

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2011 cho biết, sau khi tiến hành thử nghiệm trên hơn 1.500 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông có ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn có nhiều nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt hơn.

Yếu tố nguy cơ này nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng những người đàn ông có ngón trỏ dài hơn (dài hơn ngón đeo nhẫn) có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 33%. Các chuyên gia cho biết thêm rằng, điều này có thể là do gen HOX. Các gen HOX là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của các cơ quan và cả các ngón tay. Các chuyên gia cũng lưu ý trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2015 rằng, các gen HOX không theo tỷ lệ ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Vì vậy, tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn có thể liên quan đến các gen HOX không cân xứng, do đó nó có thể là một yếu tố nguy cơ gây ung thư tuyến tiền liệt.

Các chuyên gia vẫn chưa tìm ra lý do chính xác về cách thức và lý do tại sao gen HOX lại có vai trò trong ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, họ chắc chắn rằng tỷ lệ ngón trỏ so với ngón đeo nhẫn được kết nối với các gen HOX có thể gây ra ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là không phải mọi người đàn ông có ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn đều dễ bị ung thư tuyến tiền liệt. Nó chỉ là một trong những yếu tố nguy cơ, mới được phát hiện gần đây. Bất kể kích thước ngón tay như thế nào, các quý ông cũng phải phải kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt thường xuyên, đặc biệt là sau 55 tuổi hoặc nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào.

