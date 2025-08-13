Sản vật hình thù kỳ dị ở biển Việt, tên lạ lùng, khách sành ăn săn đón

Ốc móng tay quỷ (hay còn gọi là ốc bàn tay quỷ, ốc móng rồng, ốc móng rùa, ốc cổ ngỗng) là 1 sản vật độc đáo của vùng biển Việt, có từ Bắc tới Nam, phổ biến ở một số địa phương như Nghệ An, Khánh Hòa,…

Chúng thuộc họ hàu, sống bám vào các khe, tảng đá ven biển và đặc biệt chưa thể nuôi, chỉ có thể khai thác ngoài tự nhiên.

Ốc móng tay quỷ có vẻ ngoài kỳ dị. Ảnh: Lê Hoàng Quang Nguyên

Tên gọi của sinh vật này bắt nguồn từ vẻ ngoài kỳ dị của chúng. Phần móng vuốt dài và nhọn, lớp da mỏng sần sùi như móng tay quỷ, móng rồng thường thấy trong các bộ phim.

Nhiều người còn liên tưởng ốc móng tay quỷ với bàn chân, móng vuốt của loài bò sát. Ở một số vùng biển thuộc tỉnh Nghệ An, người dân thường gọi loài ốc này là tay chân bụt, ông bụt.

Ốc móng tay quỷ thường bám thành chùm, khoảng 3-5 con/chùm. Ảnh: Lê Hoàng Quang Nguyên

Anh Lê Hoàng Quang Nguyên - chủ 1 cửa hàng hải sản ở chợ bến cá Nghi Thủy (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết, ngày trước, ốc móng tay quỷ chủ yếu được bà con địa phương khai thác, đem về nấu ăn dân dã.

Vài năm trở lại đây, chúng được xem như đặc sản, hút khách sành ăn tìm mua.

Theo kinh nghiệm của anh Nguyên, thời điểm lý tưởng để khai thác ốc móng tay quỷ là vào mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7. Khi ấy, người dân ra biển, men theo bờ kè, bãi đá hoặc lặn xuống nơi có rặng đá ngầm để bắt chúng.

Việc khai thác ốc móng tay quỷ không đơn giản vì chúng bám chặt vào đá, ngư dân phải dùng dụng cụ chuyên dụng để cạy, khéo léo lôi ra.

“Vào mùa, thường là những ngày trời nắng, biển êm thì ngư dân sẽ đánh bắt được nhiều ốc móng tay quỷ. Bữa nào nhiều thì mình có thể thu mua được 15-20kg, còn không thì chỉ vài cân đổ lại”, anh Nguyên chia sẻ.

Ảnh: Lê Hoàng Quang Nguyên

Tại địa phương, ốc móng tay quỷ được bán với giá từ 150.000-200.000 đồng/kg. Khi được đưa tới các tỉnh thành lân cận, sản vật này có giá cao hơn vì khan hiếm, không phải lúc nào cũng có để thưởng thức.

Ốc móng tay quỷ có vẻ ngoài kỳ dị nhưng lại là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ngon. Đơn giản nhất là luộc, hấp cùng sả, gừng, ớt… giống như cách chế biến các loại ốc, sò truyền thống.

Cầu kỳ hơn, người ta biến tấu chúng thành các món như nấu cháo, sốt bơ tỏi, xào lăn…

Việc khai thác ốc khá vất vả, số lượng lại không nhiều nên không phải lúc nào thực khách cũng có thể mua. Ảnh: Pít Ham Ăn

Cách sơ chế ốc móng tay quỷ cũng khá đơn giản, mua về chỉ cần rửa sạch với nước vài lần để loại bỏ đất, đá dăm bị dính lại trong quá trình khai thác.

Sau đó đem luộc sơ, lột vỏ, tách lấy phần thịt ngả hồng, dai mềm bên trong rồi chế biến thành các món theo yêu cầu.

Với món hấp hoặc luộc thì không cần công đoạn làm chín bên trên.

Ốc móng tay quỷ luộc hoặc hấp chín có thể ăn ngay, chấm cùng nước mắm sả ớt hoặc muối tiêu chanh đều ngon.

Món ốc móng tay quỷ hấp/luộc được ưa chuộng và phổ biến hơn cả vì dễ làm, lại giữ được hương vị tự nhiên của món ăn. Ảnh: Lê Hoàng Quang Nguyên

Có dịp được thưởng thức ốc móng tay quỷ vài lần, chị Hồng Hạnh (ở Hà Nội) không khỏi ấn tượng trước hình dáng kỳ dị và hương vị lạ miệng của sản vật này.

Chị nhận xét, ốc móng tay quỷ rất mọng nước nên khi ăn phải cẩn thận, tỉ mỉ, tránh để nước ốc bắn vào người hay đồ đạc vì chúng có mùi tanh đặc trưng.

“Thịt ốc móng tay quỷ khá giòn, vị ngọt thơm tự nhiên, khác hẳn các loại ốc, hải sản quen thuộc mà mình từng biết.

Khi ăn, mình cũng cảm nhận được chút mỡ béo, thơm từ phần bụng ốc tiết ra, ngon khó diễn tả thành lời”, chị Hạnh miêu tả.