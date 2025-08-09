Các nhà khoa học Nga tạo bước tiến thần kỳ với vắc xin ung thư

Theo thông tin từ Đài truyền hình nhà nước Nga RT, Viện nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya (Moscow) cho biết sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin ung thư cá nhân hóa cho những bệnh nhân đầu tiên trong vòng vài tháng tới.

Những bệnh nhân đầu tiên sẽ được Nga tiêm vắc xin ung thư trong vòng vài tháng nữa.

Giám đốc Viện, Alexander Gintsburg, nói rằng Bộ Y tế Nga đã phê duyệt kế hoạch thử nghiệm vắc-xin ung thư dựa trên tân kháng nguyên cho một nhóm bệnh nhân ung thư hắc tố. Các thử nghiệm sẽ được thực hiện tại Viện nghiên cứu Hertsen và Trung tâm ung thư Blokhin ở Moscow, trong khi Trung tâm Gamaleya sẽ chịu trách nhiệm sản xuất vắc-xin.

Việc phát triển vắc-xin ung thư nói trên bắt đầu từ giữa năm 2022, sử dụng công nghệ mRNA và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các phương pháp điều trị tùy chỉnh dựa trên đặc điểm di truyền của khối u. Liệu pháp này giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào ác tính thông qua tế bào lympho gây độc tế bào.

Do tính chất cá nhân hóa, vắc-xin này thuộc một quy trình quản lý riêng biệt do chính phủ Nga thiết lập vào đầu năm nay. Gintsburg cho biết, quy trình sản xuất từ phân tích dữ liệu khối u đến sản xuất vắc-xin chỉ mất khoảng 1 tuần nhờ sự hỗ trợ của AI. Vắc-xin đã cho thấy kết quả khả quan trong các nghiên cứu trên động vật và thử nghiệm trên người ở quy mô hạn chế.

Ban đầu, vắc-xin này nhắm đến bệnh nhân ung thư hắc tố, tuy nhiên nó hứa hẹn sẽ được mở rộng sang các loại ung thư khác như ung thư tuyến tụy, thận và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ - vốn được Gintsburg nhận định là một trong những loại ung thư khó điều trị nhất.

Đây được xem là tín hiệu khả quan trong nỗ lực chống lại căn bệnh cướp đi mạng sống của rất nhiều người.

Theo Bộ Y tế Nga, cả nước hiện có khoảng 4 triệu bệnh nhân ung thư, với 625.000 ca chẩn đoán mới mỗi năm. Nếu vắc-xin này được chứng minh là an toàn và hiệu quả, nó có thể đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình y học cá nhân hóa của Nga. Gintsburg cũng cho biết thêm rằng một số tổ chức y tế nước ngoài đã bày tỏ mong muốn hợp tác.

Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan y tế Nga đã công bố rằng vắc-xin ung thư dựa trên mRNA sẽ được phân phối miễn phí cho người dân, với chi phí sản xuất ước tính khoảng 300.000 rúp (tương đương khoảng 98,44 triệu đồng) mỗi liều.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học X quang thuộc Bộ Y tế Nga, Andrey Kaprin, nhấn mạnh rằng vắc-xin này nhằm điều trị bệnh nhân ung thư chứ không phải ngăn ngừa sự hình thành khối u. Vắc-xin cá nhân hóa này sử dụng vật liệu di truyền từ khối u để kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại các kháng nguyên đặc hiệu ung thư.

Các loại vắc-xin tương tự dựa trên mRNA cũng đang được thử nghiệm tại Mỹ và Anh, với những nghiên cứu giai đoạn đầu cho thấy phản ứng miễn dịch khả quan và cải thiện kết quả sống sót.