Nhật ký COVID-19 ngày 22/8: Thêm một ngày thứ 7 cuối tuần

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Cuối tuần thứ 7 máu chảy về tim, dành cho hẹn hò, bạn bè, gia đình, nay mình lại hẹn hò cùng COVID-19.

LTS: Anh N. (bệnh nhân số 589) là Giám đốc một công ty tại quận Tân Phú (TP. HCM). Ngày 1/8, anh có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng hôm 25/7. Hiện tại, anh N. đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM. Khi điều trị tại đây, anh đã có những cảm xúc nhắn nhủ với mọi người rằng: "Dương tính với COVID-19 không hẳn là quá tệ, không phải là chấm hết. Khi vượt qua nó, bạn chiến thắng nỗi sợ hãi về nó, cho bạn thời gian bình tâm hơn để nhìn nhận về cuộc sống. Bạn sẽ nghiêm túc và biết phải làm gì nhiều hơn sau này. Và nó cho bạn sự trải nghiệm tuyệt vời mà chắc mua không có mà cũng đừng nên có”. Chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 589 để khuyến cáo mọi người hãy luôn rửa tay, đeo khẩu trang và tuân thủ đúng các quy định và yêu cầu của cơ quan chính quyền, tuân thủ đúng các quy định về cách ly để tất cả vượt qua được đại dịch.

Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ đã gửi đồ tiếp tế. Tôi lại có tiệm tạp hoá mini trong này. Rảnh rỗi bày ra xếp lại, chọn ăn gì thôi cũng hết ngày.

Lời nhắn gửi vào khu cách ly cho bệnh nhân 589.

Căn bệnh với COVID-19 hiện nay chưa có thuốc chữa, nền y học vẫn đang còn mơ hồ về nó. Cách điều trị, vaccine, thuốc chữa, tất cả vẫn còn đang nghiên cứu. Dù bạn có khoẻ mạnh hoàn toàn sau cách ly điều trị, thì các xét nghiệm cũng không thể xác định virus hay “xác” virus đang tồn tại trong cơ thể bạn. Đôi khi bạn cảm giác mình bị mắc kẹt. Bạn lại trông chờ vào sự may mắn.

Người bệnh chỉ có một liều thuốc duy nhất đó là “niềm tin”.

May mắn tôi có niềm tin, tất cả chúng tôi (bệnh nhân 589, 601, 602) luôn có niềm tin sẽ vượt qua COVID-19 để thứ 7 lại tụ họp bạn bè bên khu vườn, bên quán cà hê, bên dòng sông Sài Gòn ngắm lục bình trôi.

Hôm nay, tình hình sức khoẻ chúng tôi ổn, khỏe hơn bao giờ hết. Tâm tịnh, ăn uống, tập luyện tốt. Tất cả chúng tôi chỉ đợi chờ các điều kiện cần và đủ để có thể xuất viện về với cuộc sống hằng ngày.

Các yếu tố về bệnh nền, các triệu chứng phát sinh may mắn đến nay chúng tôi chưa ai bị. Chúng tôi hi vọng vẫn tiếp tục ổn mỗi ngày.

Để tâm được an, để được niềm tin vượt qua thử thách COVID-19, chúng tôi may mắn được mọi người động viên. Bạn bè, gia đình và anh em công ty gánh vác tất cả các công việc bên ngoài. Nhà cửa vẫn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, công ty vẫn hoạt động trơn tru. Bọn trẻ được các anh chị mọi người bao bọc và lo lắng để chúng tôi an tâm vượt qua thử thách cùng COVID-19.

Chúc tất cả mọi người ngày cuối tuần hạnh phúc và bình an. Mọi người hãy luôn nhớ tự bảo vệ mình và người thân ở bất kỳ nơi đâu. cho đến khi được chắc chắn chủng ngừa vắc-xin COVID-19.

