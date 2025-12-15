Nhà văn người Anh qua đời vì u não: Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Tác giả người Anh Sophie Kinsella, nổi tiếng với loạt sách Shopaholic bán chạy, đã qua đời ở tuổi 55, chỉ 19 tháng sau khi bà công khai mình mắc một dạng ung thư não ác tính.

Gia đình bà đăng thông báo trên Instagram vào ngày 10/12 rằng: “Chúng tôi vô cùng đau lòng thông báo Sophie (hay Maddy, hay Mummy) đã ra đi sáng nay. Cô ấy ra đi thanh thản, những ngày cuối đời được bao quanh bởi những điều cô yêu nhất: gia đình, âm nhạc, sự ấm áp, Giáng sinh và niềm vui”.

Dù mang bệnh nặng nhưng Sophie luôn coi mình là người may mắn khi có gia đình, bạn bè tuyệt vời, một sự nghiệp văn chương rực rỡ. Gia đình cô viết: “Sophie luôn biết ơn tình yêu mình nhận được. Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy mãi”.

Nhà văn Sophie Kinsella đã qua đời ở tuổi 55.

Được biết, tên thật của cô là Madeleine Sophie Wickham, nữ nhà văn được chẩn đoán Glioblastoma (u nguyên bào thần kinh đệm) – một dạng u não ác tính nhất vào năm 2022. Tuy nhiên, đến năm 2024 cô mới chia sẻ điều này với công chúng.

Trong bài đăng khi đó, cô cho biết mình đang trải qua hóa trị và xạ trị.

Những triệu chứng u não dễ bị xem nhẹ

Tại Anh, u não ác tính là dạng ung thư gây tử vong nhiều nhất ở trẻ em và người trưởng thành dưới 40, cướp đi 5.300 sinh mạng mỗi năm, trung bình 15 người mỗi ngày. Ngay cả u não lành tính cũng có thể gây chết người do phát triển trong mô não nhạy cảm.

Các bác sĩ cảnh báo nhiều triệu chứng của u não dễ bị bỏ qua, dẫn đến phát hiện muộn và hạn chế cơ hội điều trị.

Đầu năm nay, tiến sĩ Romina Dibra từ công ty y tế myTomorrows cho biết đa số triệu chứng xuất phát từ việc khối u làm tăng áp lực nội sọ, gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn ngủ, nôn ói, rối loạn thị giác.

Bà cảnh báo rằng, những người gặp phải các triệu chứng như đau đầu kèm theo nôn mửa, buồn nôn, nhìn thấy điểm mù hoặc lóe sáng, đau đầu nghiêm trọng đến mức thức giấc vào ban đêm, hoặc đau đầu ngày càng nặng hơn trong vài tuần, cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ đa khoa để được thăm khám kịp thời.

Các dấu hiệu thị giác khác như nhìn mờ, không thấy góc mắt, hình nổi lơ lửng cũng có thể báo hiệu sự xuất hiện của khối u.

Áp lực nội sọ tăng còn làm giảm lượng máu nuôi não, gây buồn ngủ, thậm chí ngất. Nôn ói cũng có thể xuất hiện, dù thường đi kèm các dấu hiệu khác.

Đặc biệt, co giật là triệu chứng phổ biến nhất, xảy ra ở 4/5 bệnh nhân u não.

Dấu hiệu giúp xác định vị trí khối u

Tùy vị trí xuất hiện, u não có thể gây ra những thay đổi đặc trưng như:

- Thùy trán: thay đổi tính cách, yếu liệt một bên, đi lại khó khăn

- Thùy đỉnh: khó nói, khó đọc hoặc viết

- Thùy thái dương: mất trí nhớ ngắn hạn, khó tiếp nhận âm thanh

- Thùy chẩm: rối loạn thị lực, khó phân biệt màu sắc hoặc kích thước

Bệnh nhân gặp các triệu chứng này đều nên đi khám để được xét nghiệm và chụp chiếu kịp thời.

Phẫu thuật thường được coi là lựa chọn điều trị đầu tiên, tiếp theo là xạ trị để loại bỏ bất kỳ dấu vết ung thư nào còn sót lại, đôi khi phương pháp này được kết hợp với hóa trị tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Bác sĩ cũng có thể kê thuốc steroid để giảm áp lực nội sọ và thuốc chống động kinh trước phẫu thuật.

Mỗi năm tại Anh có hơn 12.000 người được chẩn đoán u não, và khoảng một nửa trong số đó là ung thư.