5 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư não

Khối u não hình thành khi các tế bào trong não phát triển và phân chia không kiểm soát. Ung thư não là các khối u ác tính phát triển ở não, bao gồm hai loại chính là ung thư não nguyên phát và ung thư não thứ phát (do di căn từ nơi khác). Các triệu chứng ban đầu của ung thư não thường nhẹ, dễ nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Đau đầu thường là triệu chứng chính và sớm song đôi khi cũng có thể kèm theo các dấu hiệu khác.

Buồn nôn và nôn

Các dấu hiệu sớm của khối u não đi kèm với đau đầu như buồn nôn, nôn. Khối u đang phát triển bên trong hộp sọ tạo ra áp lực làm gián đoạn hoạt động của não, nhất là các vùng não kiểm soát các chức năng của cơ thể. Những triệu chứng này thường bị bỏ qua vì chúng giống với các vấn đề sức khỏe thông thường, do đó bạn nên đi khám sớm nếu phát hiện bất thường.

Các vấn đề về nhận thức

Ung thư não giai đoạn đầu cũng dẫn đến các vấn đề về trí nhớ, khả năng tập trung, thay đổi tâm trạng và cáu kỉnh. Điều này xảy ra do khối u gây ra những thay đổi nhận thức này bằng cách chèn ép vào các vùng não kiểm soát tư duy cùng các quá trình cảm xúc. Người bệnh có thể lú lẫn, gặp khó khăn khi giao tiếp và khó nhận biết hành vi. Nhiều người thường không để ý những thay đổi nhỏ này hoặc nghĩ nguyên nhân là do căng thẳng và lão hóa vì chúng diễn ra chậm. Tuy nhiên, người bệnh u não có thể phát triển những thay đổi về nhận thức trước khi các triệu chứng thần kinh xuất hiện rõ ràng.

Co giật và yếu cơ không rõ nguyên nhân

Khối u nằm ở vùng vận động của não gây yếu cơ hoặc tê liệt không rõ nguyên nhân, xuất hiện ở một số bộ phận cơ thể. Nếu tình trạng này đột ngột, bất thường, chưa từng gặp trước đó, bạn nên đi khám sớm.

Các vấn đề về thị lực

Các trung tâm xử lý thị giác và dây thần kinh thị giác của não bị ảnh hưởng bởi khối u, dẫn đến các vấn đề về thị lực bao gồm mờ mắt, nhìn đôi, ánh sáng nhấp nháy và mất thị lực ngoại vi. Những triệu chứng này khác với mỏi mắt thông thường vì chúng tiến triển hoặc xuất hiện mà không có lý do rõ ràng.

Mệt mỏi bất thường, hay mất thăng bằng

Tình trạng kiệt sức mà người bệnh ung thư não gặp phải vượt xa tình trạng mệt mỏi thông thường bởi vì nó kéo dài dai dẳng và không đáp ứng với nghỉ ngơi. Những người có khối u não thường mệt mỏi tột độ, khó thực hiện các hoạt động hàng ngày cũng như duy trì sự tỉnh táo. Khả năng kiểm soát vận động của não bị ảnh hưởng khi xuất hiện các rối loạn về thăng bằng và phối hợp.