Tê tay tưởng lo âu, người mẹ sốc nặng khi biết mình mắc ung thư não ác tính

Một bà mẹ một con tại Mỹ đã trải qua cú sốc lớn khi những cơn tê và ngứa ran ở tay ban đầu bị cho là do lo âu lại chính là dấu hiệu của khối u não ác tính.

Tê tay liên tục nhưng bị chẩn đoán nhầm thành lo âu

Kelsey Stoksted (32 tuổi) sống ở bang Wisconsin, Mỹ bắt đầu cảm thấy tê và ngứa ran lan dọc cánh tay và bàn tay trái. Lo lắng về bệnh tim, cô vội đến bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng khi vừa tới nơi, triệu chứng lại biến mất.

“Rất đáng sợ. Tôi nghĩ mình bị vấn đề về tim. Nhưng khi đến viện thì mọi cảm giác lại biến mất khiến tôi vô cùng bối rối”, cô chia sẻ.

Kelsey cho biết thêm: “Bác sĩ nói có thể là lo âu, và tôi cảm giác đây là kiểu chẩn đoán sai mà phụ nữ thường gặp”.

Cô được kê thuốc để giảm nhịp tim và triệu chứng lo âu, nhưng những cơn tê, ngứa ran vẫn không dứt.

Người mẹ không ngờ mình mắc ung thư não.

4 tháng sau: lên cơn động kinh, té ngã ngay trước mặt chồng

Chỉ sau 4 tháng, Kelsey bất ngờ lên cơn động kinh toàn thân. Đây là loại co giật mạnh xảy ra khi khối u, dù lành hay ác, chèn ép và gây rối loạn hoạt động điện trong não.

“Tôi thấy cảm giác tê lan xuống cả chân. Tôi đang nói chuyện với chồng thì đột nhiên ngã xuống sàn. Chồng tôi hét lên vì tôi không trả lời trong suốt khoảng 5 phút”, cô kể lại.

Chồng cô, anh Sean (33 tuổi) ngay lập tức đưa vợ đến bệnh viện. Kết quả chụp chiếu khiến cả hai chết lặng: một khối u 4cm đang hình thành trong não.

Ngày 17/8/2023, cô được phẫu thuật mở hộp sọ để loại bỏ gần hết khối u.

Không lâu sau đó, kết quả sinh thiết xác định Kelsey mắc u sao bào ác tính độ 3, dạng ung thư não nguy hiểm.

“Tôi sốc đến mức không tin nổi. Tôi chỉ nghĩ đến con gái 3 tuổi của mình, tôi không muốn con phải lớn lên thiếu mẹ”, cô nghẹn ngào.

Ban đầu, bác sĩ cho biết tiên lượng sống của cô chỉ từ 3 đến 5 năm.

33 buổi xạ trị, 12 đợt hóa trị và ‘tia hy vọng’ cho tương lai

Kelsey bước vào hành trình điều trị khốc liệt: 33 phiên xạ trị cùng 12 đợt hóa trị, kéo dài đến tháng 1/2025.

May mắn thay, kết quả phân tích gen cho thấy khối u của cô mang đột biến IDH – loại đột biến giúp tiên lượng tốt hơn so với u ác tính thông thường.

Nhờ đó, thời gian sống kỳ vọng của cô tăng lên 12–15 năm.

“Khi nghe tin ấy, chúng tôi thật sự mừng đến bật khóc”, cô chia sẻ.

Sau điều trị, Kelsey tiến hành lấy trứng để trữ đông, nhằm chuẩn bị cho việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu vợ chồng cô muốn sinh thêm con.

Bác sĩ cho biết tình trạng của cô bước đầu đã ổn định. Cô sẽ phải chụp MRI mỗi 4 tháng. Nếu kết quả chụp ngày 8/12/2025 vẫn ổn, hai vợ chồng sẽ bắt đầu kế hoạch có thêm em bé bằng IVF.

“Chúng tôi rất hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi sẽ đón thêm thành viên mới vào đầu năm sau”, cô nói.