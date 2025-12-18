10 dấu hiệu cảnh báo ung thư mũi ở nam giới, tuyệt đối không nên bỏ qua

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nam giới có nguy cơ mắc ung thư mũi cao gấp đôi so với nữ giới. Khi có các triệu chứng như nghẹt mũi, đau mặt và chảy máu cam cần được chăm sóc y tế để loại trừ yếu tố nguy cơ. Việc nhận biết các triệu chứng để được bác sĩ chẩn đoán sớm rất quan trọng cho kết quả điều trị.

Ung thư mũi là gì?

Ung thư mũi xảy ra khi các tế bào ung thư hình thành trong khoang mũi hoặc các xoang cạnh mũi. Đây là một loại ung thư vùng đầu và cổ cực kỳ hiếm gặp.

Ung thư mũi thường bắt đầu ở khoang mở phía sau mũi. Đây là khoang chạy dọc theo phần trên của vòm miệng và uốn cong để nối với cổ họng.

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư mũi là gì?

Những người làm một số công việc nhất định có nguy cơ mắc ung thư cao hơn do thường xuyên hít phải các loại bụi sau:

- Bụi gỗ

- Bụi vải

- Bụi da

- Bột mì

- Bụi niken và crom

- Khí mù tạt

- Đường

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm hút thuốc, nhiễm virus gây u nhú ở người (HPV), u nguyên bào võng mạc di truyền, là người da trắng, nam giới và trên 55 tuổi.

Các triệu chứng của ung thư mũi là gì?

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), các triệu chứng của ung thư này thường xuất hiện ở một bên mũi. Chúng có thể là:

- Nghẹt mũi và khó thở

- Đau ở phía trên hoặc phía dưới mắt

- Nghẹt mũi ở một bên mũi

- Chảy máu mũi

- Mủ chảy ra từ mũi

- Tê bì ở mặt hoặc răng

- Luôn chảy nước mắt

- Thay đổi về thị lực

- Đau hoặc cảm giác áp lực trong tai

- Một khối u hoặc cục u trên mặt, vòm miệng hoặc bên trong mũi.

Các xét nghiệm nào được áp dụng để phát hiện ung thư mũi?

Ung thư mũi thường được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng mà người bệnh gặp phải. Chuyên gia y tế sẽ tiến hành khám tổng quát và kiểm tra sức khỏe, và nếu nghi ngờ bạn mắc ung thư, bạn sẽ được chuyển đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng.

Các xét nghiệm như chụp X-quang, chụp CT, chụp MRI, chụp PET và sinh thiết có thể được áp dụng để chẩn đoán tình trạng bệnh.

Các phương pháp điều trị ung thư mũi

Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nhắm đích là một số phương pháp điều trị ung thư mũi. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư mũi là 61%.

Liệu ung thư mũi có thể phòng ngừa được không?

Không phải tất cả các loại ung thư mũi đều có thể phòng ngừa được, nhưng nguy cơ mắc bệnh có thể giảm bằng cách tránh một số thói quen nhất định. Bạn có thể tránh tiếp xúc với các chất có chứa hóa chất độc hại và bỏ thuốc lá hoàn toàn.

Ung thư mũi là một dạng ung thư hiếm gặp, nhưng lại là nguy cơ đối với nam giới làm việc trong một số ngành nghề nhất định. Việc nhận biết các yếu tố nguy cơ, triệu chứng và phương pháp điều trị có thể giúp chẩn đoán bệnh sớm.