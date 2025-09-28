Người đàn ông 60 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải, nhưng đều bỏ qua

Phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu cảm vặt

Ông Huy, (60 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) vốn hút thuốc đã nhiều năm, nên mỗi khi ho đều cho rằng đó là điểm chung khó tránh ở người hút thuốc. Lại đã bước qua tuổi trung niên nên sức khoẻ yếu đi và dễ cảm vặt. Thế nhưng, ông chưa bao giờ nghĩ mình phát hiện ung thư phổi nhờ một lần đi khám cảm lạnh.

Theo lời vợ ông Huy, hai năm gần đây ông thường xuyên có các dấu hiệu ho nhiều, mệt mỏi, sốt nhẹ về đêm giống như cảm lạnh. Thời gian đầu, ông không chịu uống thuốc, chỉ tẩm bổ bằng đồ ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn đến khi bệnh tự hết. Cho tới mấy tháng gần đây thì mỗi lần ốm vặt, ông tự mua thuốc về uống nhưng rất lâu mới khỏi.

Đỉnh điểm là gần cảm lạnh gần nhất, ông uống thuốc cả tháng trời cũng không thấy đỡ. Cả gia đình thuyết phục mãi ông nmới chịu đi khám.

Ảnh minh họa

Kết quả chụp CT và nội soi phế quản khiến cả nhà choáng váng: Trong nửa phổi trên bên phải xuất hiện một khối u khổng lồ, thậm chí đã di căn và "nuốt chửng" một phần tim. Việc phẫu thuật cắt bỏ khối u gần như bất khả thi do kích thước lớn và vị trí nguy hiểm.

Tại Bệnh viện Phúc Kiến (Trung Quốc), các bác sĩ đã chọn phương án kết hợp hóa trị và liệu pháp miễn dịch để thu nhỏ khối u trước khi tính tới phẫu thuật. Sau thời gian điều trị, khối u nhỏ lại đáng kể, song ca mổ vẫn tiềm ẩn rủi ro cao.

Nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn, ê-kíp phẫu thuật đã thành công loại bỏ khối u, nhưng bệnh nhân vẫn cần tiếp tục hóa trị và xạ trị bổ sung, đồng thời đối mặt nguy cơ tái phát.

Ai có nguy cơ mắc ung thư phổi?

Dấu hiệu ung thư phổi thường không đặc trưng và ít hiện rõ, phần lớn mọi người chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Chính vì thế, nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư phổi (như người hay hút thuốc lá, tiếp xúc với khói thuốc lá, hoặc trên 50 tuổi) nên chụp CT phổi liều thấp để sàng lọc bệnh ung thư phổi.

Giai đoạn ung thư phổi tiến xa thường xuất hiện các triệu chứng đáng chú ý như đau lưng và đau đầu, sụt cân, mệt mỏi. Đau xương cũng thường xảy ra, do ung thư phổi có xu hướng thường hay di căn đến xương.

Cảnh giác với 5 dấu hiệu ung thư phổi

Ảnh minh họa

Ho kéo dài

Mặc dù vậy, ho là một triệu chứng không đặc hiệu vì cảm lạnh và cúm thông thường cũng làm một số người ho trong vài tuần rồi biến mất. Tuy nhiên hiện tượng ho kéo dài thì đó là dấu hiệu bất thường.

Trong tình huống mắc bệnh do virus, bệnh nhân không cần phải lo lắng quá nhiều về nguy cơ ung thư phổi. Nhưng nếu ho kéo dài trong 2-3 tuần, dù không phải có bệnh liên quan đến bất kỳ virus hoặc vi khuẩn nào, bệnh nhân cần thăm khám bác sĩ ngay lập tức.

Khó thở

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cảm giác khó thở được xem là một dấu hiệu ung thư phổi cần phải lưu ý. Mặc dù triệu chứng này thường xuất hiện ở giai đoạn muộn nhưng cảm giác khó thở cũng có thể xảy ra khi có một khối u trong cơ thể cản trở đường hô hấp. Do đó, nếu mọi người thấy khó thở không rõ nguyên do thì cần phải thăm khám bác sĩ.

Ho ra máu

Một số bệnh nhân có thể sẽ ho ra máu nếu khối u nằm gần phế quản. Nếu ho ra máu hoặc thấy lượng nhỏ đờm có màu nâu đỏ không rõ nguyên nhân, bệnh nhân cần liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, người bị ho ra máu đi kèm với chóng mặt hoặc khó thở càng phải thăm khám bác sĩ ngay lập tức.

Đau ngực

Ung thư phổi làm bệnh nhân thấy đau do nhiều nguyên nhân khác nhau: khối u lớn chèn ép, ung thư phổi di căn tới xương hoặc tích tụ dịch trong màng phổi,... Đau ngực do ung thư phổi thường trở nên nghiêm trọng hơn khi người bệnh ho, cười hoặc thở sâu.

Ngoài ra, bệnh nhân ung thư phổi còn gặp nhiều các biểu hiện khác như: đổ mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt, sụt cân, thay đổi giọng nói...