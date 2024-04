Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tối cấp.

Bệnh nhân là ông H.M.H 64 tuổi trú tại Đông Triều, Quảng Ninh được đưa viện cấp cứu sau cơn đau dữ dội vùng ngực trái, vã mồ hôi. Sau khi nhập viện ít phút, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tối cấp.

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, kíp trực cùng các bác sĩ khoa Nội tim mạch tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh: sử dụng sốc điện khử rung, thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp.

Song song với đó, kíp can thiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp mạch cho người bệnh. Sau khoảng 10 phút, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, có huyết động trở lại, sau đó được chuyển thẳng đến phòng can thiệp DSA.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp mạch vành xâm lấn qua da để đánh giá mức độ tổn thương và kịp thời can thiệp cho người bệnh. Kết quả cho thấy, người bệnh có tổn thương nặng ba thân động mạch vành, trong đó có nhánh động mạch vành trái bị tắc cụt hoàn toàn…

Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt stent động mạch vành trái cho bệnh nhân. Sau thời gian điều trị, người bệnh đã hồi phục và được ra viện.

Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp và thói quen hút thuốc

Theo các bác sĩ khoa Nội tim mạch, đây là trường hợp nhồi máu cơ tim rất phức tạp, hẹp cả 3 thân động mạch vành chính gây thiếu máu nuôi dưỡng cho tim, nguy cơ tử vong rất cao.

Nicotin có trong khói thuốc lá có thể khiến huyết áp tăng lên. Ảnh minh họa

Qua tìm hiểu bệnh sử, gia đình cho biết bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và thường xuyên sử dụng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, so với người không sử dụng hoặc sử dụng một lượng rất ít thuốc lá, người hút thường xuyên có nguy cơ mắc chứng tăng huyết áp cao hơn gấp nhiều lần.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khoa Nội Tim Mạch khuyến cáo người dân, đặc biệt là các người có yếu tố nguy cơ tim mạch cao như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, nghiện thuốc lá, béo phì… cần được đi khám định kỳ để tầm soát các bệnh lý tim mạch để tránh các biến chứng cấp tính, đặc biệt là nhồi máu cơ tim.

Hút thuốc khiến huyết áp tăng như thế nào?

Theo các chuyên gia y tế, Nicotin là thành phần hoạt chất chính có trong khói thuốc lá có thể khiến huyết áp tăng lên. Nguyên nhân là do nicotin kích thích giải phóng epinephrine và norepinephrine. Hai loại hormone này làm cho các cơ trơn trong một số mạch máu co lại, thu hẹp mạch máu và làm giảm không gian mà máu lưu thông. Kết quả là tăng huyết áp.

Hút thuốc - cũng như tiếp xúc với khói thuốc thụ động - cũng có thể làm hỏng thành mạch máu và tăng khả năng xơ vữa động mạch.

Xơ vữa động mạch là tình trạng tích tụ các chất béo gọi là mảng bám bên trong động mạch. Do đó, sự tích tụ mảng bám có thể thu hẹp các mạch máu và góp phần gây ra huyết áp cao.

Hút thuốc lá ảnh hưởng thế nào đến tim mạch?

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây các bệnh về tim mạch. Ảnh minh họa

Hút thuốc lá làm tăng nồng độ Catecholamine trong máu (Catecholamine là một loại nội tiết tốt có vai trò kích thích hệ thống thần kinh giao cảm của cơ thể) và tăng carbon monoxide. Các chất này có thể làm khởi phát những cơn đau ngực hoặc làm nặng thêm các bệnh khác.

Mặt khác, nồng độ Nicotine trong máu tăng cao cũng gây co mạch, tăng huyết áp, tăng nhịp tim khiến tim phải hoạt động nhiều hơn và đồng thời có thể gây ra rối loạn nhịp tim. Các nghiên cứu cũng cho thấy, mức độ ảnh hưởng đến tim mạch tăng theo mức độ hút thuốc lá. Tức là, một người càng hút nhiều thuốc lá trong thời gian càng dài, nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao.

Cách điều chỉnh nguy cơ cao huyết áp do hút thuốc lá

Theo cảnh báo từ các chuyên gia, nếu hút thuốc lá trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp một cách đột biến. Việc hút thuốc lá kéo dài có thể dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ,...

Để giảm và ổn định huyết áp một cách hiệu quả, các bác sĩ khuyến cáo cách tối nhất là bạn nên bỏ thuốc lá. Tất nhiên, việc bỏ hút thuốc lá không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với những người nghiện thuốc lá trong thời gian dài, lâu năm. Do đó, bạn cần phải đặt mục tiêu và tạo ra cam kết hàng ngày cũng như quyết tâm thực hiện đến cùng mục tiêu đã đề ra. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể nhờ người thân trợ giúp để có thêm quyết tâm cai thuốc lá.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]