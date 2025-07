Người đàn ông nuốt thìa vào bụng khi say rượu, 5 tháng sau mới phát hiện ra

Theo báo Jimu News, sự việc hy hữu này xảy ra với anh Yan, 29 tuổi. Đầu tháng 6, anh đến khám tại Bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải, Trung Quốc vì nghi ngờ mình đã nuốt phải nhựa khi ăn đồ ăn mang về.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm khiến tất cả sửng sốt, có một chiếc thìa dài 15cm đang mắc kẹt trong tá tràng, đoạn đầu tiên của ruột non.

“Chỉ cần lệch nhẹ cũng có thể gây thủng ruột, dẫn đến viêm hoặc xuất huyết nghiêm trọng”, bác sĩ điều trị cảnh báo.

Người đàn ông nuốt nhầm thìa vào bụng khi say rượu.

Lúc này, anh Yan mới giật mình nhớ lại trải nghiệm mơ hồ trong chuyến đi Thái Lan hồi tháng 1. Khi đó, anh uống khá nhiều rượu và đã dùng thìa cà phê trong khách sạn để cố gây nôn. Tuy nhiên, chiếc thìa trơn trượt bị "hút" vào cổ họng và trôi thẳng xuống bụng.

Sau đó, do say rượu nên anh Yan hoàn toàn không nhớ được gì. Sáng hôm sau, anh chỉ nhớ mang máng và nghĩ rằng mình đã mơ nuốt phải một cái thìa. Những cơn đau bụng nhẹ được anh nghĩ là do nôn nhiều. Khi trở về Thượng Hải, anh Yan vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí còn duy trì việc tập thể dục đều đặn mà không thấy triệu chứng nghiêm trọng nào.

Ca phẫu thuật gắp dị vật ra khỏi cơ thể anh Yan được tiến hành vào ngày 18/6. Do chiếc thìa trơn nhẵn và nằm ở vị trí khó, các bác sĩ gặp không ít khó khăn trong việc lấy ra.

Ban đầu, họ dùng dụng cụ kẹp gắp nhưng không thành công. Sau đó, bác sĩ Chu Hồng Bình – giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Trung Sơn quyết định sử dụng phối hợp hai loại kẹp, kéo chiếc thìa ngược trở lại dạ dày, rồi đổi sang dụng cụ dạng thòng lọng để đưa nó ra ngoài. Toàn bộ quá trình kéo dài 90 phút.

“Tôi thật may mắn vì phát hiện chiếc thìa hoàn toàn tình cờ. Nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra”, anh Yan chia sẻ sau khi được xuất viện.