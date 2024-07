Người đàn ông chịu đau đớn suốt 9 năm, bác sĩ sốc khi phát hiện mảnh thủy tinh trong gan

Một người đàn ông Nga giấu tên, 53 tuổi nói với các bác sĩ tại Bệnh viện Regional Clinical Kirov ở Nga rằng, ông thường xuyên cảm thấy đau nhói và khó chịu ở bên phải cơ thể, dưới xương sườn trong thời gian dài nhưng chưa từng đi khám.

Cuối cùng, có vẻ như ông “đầu hàng” trước cơn đau dai dẳng này và quyết định tới bệnh viện để kiểm tra. Qua chụp CT, bác sĩ cho biết có một vật nhọn mắc kẹt trong thùy phải của gan.

Khi bác sĩ hỏi đó là vật gì, bệnh nhân cho biết ông không có tiền sử chấn thương, cũng không thể nhớ được bất kỳ sự cố này liên quan tới một vật nhọn xâm nhập vào cơ thể mình.

Mảnh thuỷ tinh dài 9cm trong gan bệnh nhân.

Sau khi phẫu thuật nội soi, bác sĩ đã lấy ra một mảnh thủy tinh dài 9cm trong gan của ông.

"Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một mảnh thủy tinh có kích thước 88x15x7mm với các cạnh sắc nhọn trên màn hình nội soi", một trong những bác sĩ phẫu thuật cho biết. "Trong quá trình phẫu thuật, phát hiện rằng vật lạ này được bao phủ bởi một lớp vỏ mô liên kết. Đây là cách mà cơ thể phản ứng với sự xâm nhập của một vật lạ vào mô. Nó phát triển tình trạng viêm vô trùng và một lớp vỏ hình thành xung quanh vật lạ, tách nó khỏi mô khoẻ mạnh".

Người đàn ông 53 tuổi đã rất may mắn khi sống sót với vật lạ mắc kẹt trong gan của mình hơn 9 năm, vì nó dễ dàng có thể gây ra viêm mủ và áp xe, điều này sẽ yêu cầu phẫu thuật cấp cứu. Ngay cả như vậy, thủ thuật nội soi để loại bỏ mảnh thủy tinh cũng rất phức tạp do lưu lượng máu dồi dào và độ mềm của gan. May mắn thay các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện thành công mà không gặp bất kỳ biến chứng nào.

Hình ảnh của mảnh thủy tinh đã lan truyền trên các mạng xã hội Nga, nhiều người tự hỏi làm thế nào mà người đàn ông này có thể chịu đựng được cơn đau mà nó gây ra trong gần một thập kỷ trước khi quyết định đi khám bác sĩ.

