Người đàn ông mắc ung thư ruột qua đời do 3 việc hay làm

Theo Aboluowang, các bác sĩ Trung Quốc cho rằng bệnh nhân mắc ung thư rồi tử vong xuất phát từ 3 thói quen sinh hoạt tưởng nhỏ nhưng âm thầm tàn phá sức khỏe.

1. Ngồi lâu - kẻ thù thầm lặng của sức khỏe

Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) chỉ ra rằng việc ngồi lâu có mối liên hệ trực tiếp với nguy cơ mắc ung thư ruột. Người ngồi hơn 6 tiếng mỗi ngày có khả năng mắc bệnh cao hơn khoảng 30% so với người vận động thường xuyên. Duy trì lối sống ít vận động trong thời gian dài khiến nguy cơ bệnh tật tăng rõ rệt.Để giảm tác hại, các chuyên gia khuyên người dân nên vận động nhẹ sau bữa ăn, như đi bộ hoặc duỗi cơ. Những động tác đơn giản này giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, thúc đẩy lưu thông máu và tăng cường miễn dịch.

Bữa sáng nghèo nàn, thiếu chất xơ gây nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

2. Bữa sáng đơn điệu, thiếu chất xơ

Dù ai cũng biết “bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày”, nhưng không phải ai cũng ăn đúng cách. Người đàn ông này thường chỉ ăn bánh bao với sữa, thỉnh thoảng thêm quẩy chiên - gần như không có rau, củ, quả hay thực phẩm chứa chất xơ.

Chất xơ được ví như “người quét dọn của ruột”, giúp nhu động ruột suôn sẻ, giảm táo bón và loại bỏ độc tố. Thiếu chất xơ khiến các chất thải lưu lại quá lâu trong ruột, làm tăng nguy cơ ung thư. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung khoảng 25g chất xơ mỗi ngày có thể giảm 15-30% nguy cơ mắc ung thư ruột. Tuy nhiên, phần lớn mọi người lại ăn quá ít, đặc biệt trong bữa sáng vốn thường bị giản lược vì vội vã.

Để bảo vệ đường ruột, bạn nên thêm bánh mì nguyên cám, yến mạch, rau củ hoặc trái cây vào bữa sáng. Những thực phẩm này giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và giảm nguy cơ ung thư.

3. Thường xuyên nhịn đi vệ sinh vì bận

Không ít người có thói quen nhịn đi vệ sinh vì công việc và nam bệnh nhân trên cũng vậy. Ông thường tự nhủ “làm xong đã rồi đi”, có khi nhịn nhiều giờ liền. Thói quen này khiến chức năng ruột bị rối loạn, dẫn đến táo bón và tích tụ độc tố. Lâu dần, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cảnh báo rằng việc nhịn đi vệ sinh thường xuyên hoặc bị táo bón kéo dài đều là yếu tố nguy cơ đáng lưu ý. Cách phòng tránh tốt nhất là đi vệ sinh khi có nhu cầu, không cố nhịn dù công việc bận rộn. Điều này giúp làm sạch ruột, giảm tích tụ chất độc và bảo vệ sức khỏe tiêu hóa.