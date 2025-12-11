Người đàn ông đột quỵ sau khi uống quá nhiều một loại nước phổ biến

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Nottingham (Anh) cho biết vừa điều trị cho một người đàn ông suýt tử vong vì uống 8 lon nước tăng lực mỗi ngày. Bệnh nhân ngoài 50 tuổi đã bị tổn thương dây thần kinh vĩnh viễn ở tay và chân trái.

Một số loại đồ uống được bán ở Anh có lượng caffeine nhiều hơn gấp năm lần so với cà phê.

Trong bài viết đăng trên tạp chí BMJ Case Reports, Tiến sĩ Martha Coyle cho biết người đàn ông đã nhập viện trong tình trạng đột quỵ dù trước đó trông vẫn khỏe mạnh. Các xét nghiệm cho thấy huyết áp của ông tăng vọt, với chỉ số 254/150, gần gấp đôi mức bình thường.

Người dân cần hạn chế các loại nước chứa nhiều caffeine. Ảnh minh họa: The Sun

Các bác sĩ đã giảm huyết áp cho nam bệnh nhân. Nhưng khi ông xuất viện về nhà, huyết áp lại tăng vọt trở lại.

Sau đó, ông tiết lộ mình đã uống 8 lon nước tăng lực mỗi ngày, tiêu thụ tới 1.300mg caffeine trong khi mức tối đa khuyến nghị hằng ngày là 400mg. Bệnh nhân nói: “Tôi không biết những nguy hiểm mà nước tăng lực gây ra cho bản thân mình. Tôi bị tê ở cánh tay trái, ngón tay, bàn chân và các ngón chân”.

Tiến sĩ Coyle cho biết hầu hết mọi người không nghĩ nước tăng lực gây nguy cơ cho tim và cơ quan y tế cần làm nhiều hơn để nâng cao nhận thức.

Hiện tại ở Anh, trẻ dưới 16 tuổi đã bị cấm mua các loại đồ uống nhiều caffeine và các chuyên gia cho rằng cần có quy định chặt chẽ hơn nữa. Năm 2018, các siêu thị lớn ở Anh đã tự nguyện áp dụng lệnh cấm bán nước tăng lực cho trẻ em nhằm giải quyết tình trạng béo phì, tiểu đường và sâu răng. “Mọi người ít chú ý tới nguy cơ gia tăng bệnh tim mạch, bao gồm đột quỵ, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi - những người vốn được cho là có nguy cơ đột quỵ thấp”, Tiến sĩ Coyle nói.

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting nói: “Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng trẻ học tốt ở trường khi trong cơ thể các em có lượng caffeine tương đương một ly espresso đúp? Giấc ngủ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần của trẻ đều bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các loại nước nhiều đường làm hỏng răng và góp phần gây béo phì. Việc ngăn các cửa hàng bán những loại đồ uống này cho trẻ em sẽ giúp xây dựng nền tảng cho các thế hệ tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”.