Ngủ dậy thấy ú ớ, nói ngọng cần nghĩ ngay đến đột quỵ, những dấu hiệu báo động đỏ

Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo lời kể của bệnh nhân, sáng ngủ dậy, gia đình đã phát hiện người bệnh nói ngọng, ú ớ, không nhấc được tay chân và nghĩ ngay đến “đột quỵ“. Người nhà đã nhanh chóng đưa ngay người bệnh tới Trung tâm Đột quỵ Phú Thọ.

Bệnh nhân đột quỵ.

Tình trạng nhập viện bệnh nhân nói khó, liệt hoàn toàn nửa người. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác và sử dụng phương pháp” tiêu huyết khối” kịp thời. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong 40 phút (trong khi tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Châu Âu là 60 phút).

Phương pháp tiêu huyết khối (hay tiêu sợi huyết) có vai trò làm tan huyết khối (cục máu đông làm tắc dòng chảy lòng mạch máu não và gây ra đột quỵ não).

Kết quả từ việc chạy đua với thời gian của gia đình và nhân viên y tế là sự hồi phục hoàn toàn của người bệnh. Tình trạng tiến triển tốt, bệnh nhân đã hết nói ngọng, tay chân đã hết liệt hoàn toàn.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 87 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường.

Cách vào viện 1 giờ, bệnh nhân đột ngột xuất hiện nói ngọng, liệt chân tay bên trái. Gia đình đã đưa bệnh nhân tới Trung tâm Đột quỵ mà không làm thêm bất cứ điều gì khác ở nhà.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng ý thức chậm, nói ngọng, liệt hoàn toàn nửa người trái. Cùng với kết quả chụp CT cắt lớp vi tính mạch máu não cho thấy hình ảnh “nhồi máu não do tắc động mạch não giữa bên phải”.

Ngay lập tức, kíp can thiệp được huy động để cấp cứu bệnh nhân tại phòng can thiệp. Thời gian từ lúc bệnh nhân vào viện đến lúc được can thiệp là 50 phút (trong khi tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Châu Âu là 120 phút).

Kết quả từ sự tích cực và hiểu biết của gia đình chính là tình trạng của bệnh nhân được cải thiện và hồi phục tốt. Bệnh nhân tỉnh táo, hết nói ngọng, chân tay hết liệt hoàn toàn.

Qua 2 trường hợp nói trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân hiểu biết về “giờ vàng“ đột quỵ đã được nâng cao cùng quy tắc “F.A.S.T“…

Quy tắc F.A.S.T (nhanh) nhận biết và cấp cứu nhanh người bị đột quỵ như sau:

- Face (Khuôn mặt): Mặt méo mó, cảm giác tê, cứng. Cười lên thì méo mó sẽ rõ hơn.

- Arm (Tay, chân): Tê mỏi một bên tay, vụng về trong những thao tác. Chân đi dễ bị vấp té, bước đi khó khăn.

- Speech (ngôn ngữ/lời nói): Một số người đột quỵ khó nói, nói đơ, môi lưỡi cứng lại, nếu yêu cầu nói một câu đơn giản ngắn gọn thì dễ phát hiện.

-Time (Thời gian): Đột quỵ là bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt “thời gian vàng” cấp cứu trong 3 tiếng đầu sau tai biến mạch máu não.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]