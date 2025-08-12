Nghiên cứu 21 năm với 50.000 người cho thấy tác dụng nổi trội của ăn ớt mỗi ngày

Những người dân tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vốn nổi tiếng mê ăn cay. Nghiên cứu kéo dài 21 năm với sự tham gia của hơn 50.000 cư dân ở đây cho thấy những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn cay.

Theo tạp chí Dịch tễ học Trung Quốc, Phó giáo sư Trần Hiểu Phương (Trường Y khoa Thành Đô), một trong các tác giả, cho biết nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu khảo sát thu thập từ năm 2004 đối với 54.859 cư dân Tứ Xuyên trong độ tuổi 30 đến 79. Họ phân tích các yếu tố như tần suất ăn ớt, mức độ cay ưa thích, hình thức sử dụng ớt trong bữa ăn và độ tuổi bắt đầu thói quen ăn ớt thường xuyên.

Ăn ớt phù hợp với khả năng của từng người sẽ tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Kết quả cho thấy, những người ăn ớt 6-7 ngày mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ thấp hơn 14%, nguy cơ mắc bệnh mạch máu não thấp hơn 12% và nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu cục bộ thấp hơn 15%.

Những người thích ăn cay nhẹ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não thấp hơn 7%, trong khi nhóm thích ăn cay nồng giảm được 9%. Đáng chú ý, nhóm ăn cay vừa phải lại giảm nguy cơ tới 14%.

“Nguyên nhân chính xác khiến nhóm ăn cay vừa phải có rủi ro thấp hơn vẫn chưa rõ, bởi dữ liệu hiện tại chưa có những biến số quan trọng như số lần ăn ớt mỗi ngày, lượng ớt tiêu thụ mỗi lần và ngưỡng chịu cay của từng người”, Phó giáo sư Trần nói.

Nghiên cứu phát hiện việc ăn ớt dưới bất kỳ hình thức nào, từ tương ớt, dầu ớt đến ớt tươi hoặc ớt khô, đều có liên quan đến tác dụng bảo vệ sức khỏe.

Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp Trung Quốc được công bố tháng 7 năm ngoái cũng chỉ ra rằng việc thường xuyên ăn đồ cay có thể giúp ngăn ngừa tăng huyết áp.

Trích dẫn phân tích của các học giả Trung Quốc, hướng dẫn này cho biết capsaicin, hợp chất tạo vị cay của ớt, có khả năng giãn mạch máu và hạ huyết áp, cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho lợi ích bảo vệ tim mạch - chuyển hóa của thực phẩm cay.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Trần nhấn mạnh, mặc dù kết quả ghi nhận ăn ớt có ích trong phòng ngừa bệnh tim mạch và mạch máu não, hiện chưa có bằng chứng cho thấy đồ cay có thể đảo ngược tình trạng bệnh đã có.

Bà khuyến nghị những người không mắc bệnh nền có thể ăn cay ở mức hợp lý như một phần của chế độ ăn cân bằng, nhưng cần nhớ rằng ớt không thể thay thế các phương pháp điều trị y tế cần thiết.

Ngô Cương, một cư dân Tứ Xuyên mê ăn cay, gọi kết quả nghiên cứu là “một bất ngờ thú vị” và nói: “Từ giờ tôi sẽ càng thích ăn ớt hơn". Một người họ Đường nhận xét phát hiện này rất đáng khích lệ nhưng vẫn cẩn trọng với mức độ cay trong bữa ăn hằng ngày. “Tôi sợ bị đau dạ dày”, bà nói thêm.