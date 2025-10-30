12 bí quyết trong chế độ ăn giúp người Nhật sống thọ

Chế độ ăn của người Nhật mang đến một "bản thiết kế" cho quá trình lão hóa khỏe mạnh. Bằng cách kết hợp những thực hành này vào cuộc sống hàng ngày, mỗi người có thể nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Chế độ ăn của người Nhật được biết đến là một trong những chế độ ăn cân bằng nhất trên thế giới và nhờ đó, người dân có xu hướng sở hữu làn da tuyệt vời và sống thọ.

1. Chế độ ăn cá và hải sản giúp người Nhật sống thọ

Chế độ ăn cân bằng của người Nhật giúp người Nhật sống thọ.

Việc tiêu thụ thường xuyên cá và hải sản là yếu tố then chốt, cung cấp dồi dào acid béo omega-3 có lợi cho tim và não bộ. Thói quen này không chỉ mang lại nguồn protein chất lượng cao mà còn góp phần vào sự cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể. Chính sự kết hợp giữa hải sản và các thực phẩm tươi sạch đã tạo nên nền tảng cho tuổi thọ ấn tượng của người dân Nhật Bản.

2. Ăn khoai lang kéo dài tuổi thọ

Khoai lang, đặc biệt là loại khoai lang màu tím "beni imo" ở Okinawa, là thực phẩm chủ yếu và là bí quyết sống thọ của người dân nơi đây. Loại củ này rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Việc đưa khoai lang vào bữa ăn hàng ngày là một minh chứng cho chế độ ăn dựa trên thực vật, ít calo và giàu dưỡng chất, góp phần kéo dài tuổi thọ của người Nhật.

3. Ăn chậm

Người Nhật có thói quen tận hưởng đồ ăn bằng cách nhai kỹ và ăn chậm rãi. Điều này cũng mang lại cho họ thời gian để giao tiếp tốt với gia đình và bạn bè, giúp tăng cường sự gắn kết. Nhờ đó, họ cũng duy trì được sự hạnh phúc. Việc nhai thức ăn đúng cách là cực kỳ quan trọng đối với một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

4. Kiểm soát khẩu phần

Ở Nhật Bản, bạn sẽ thường thấy người Nhật ăn thức ăn của họ trên những chiếc đĩa nhỏ hơn, điều này giúp họ cảm thấy no bụng mà không nạp thêm quá nhiều calo.

5. Uống trà

Nhật Bản nổi tiếng là một quốc gia yêu trà, thói quen thưởng thức trà, đặc biệt là trà xanh và trà matcha, là một yếu tố không thể thiếu trong lối sống và tuổi thọ của người Nhật.

Trà xanh chứa hàm lượng catechin rất cao, đặc biệt là EGCG, giúp chống lại các gốc tự do gây hại, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư và tim mạch. Việc tiêu thụ trà thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm mức cholesterol xấu. Trà matcha không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn chứa L-Theanine, một loại acid amin giúp thư giãn tinh thần mà không gây buồn ngủ, hỗ trợ sự tỉnh táo và chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày.

Chính nhờ việc duy trì thói quen uống trà không đường và giàu dưỡng chất này mà người Nhật đã bổ sung thêm một lớp bảo vệ vững chắc cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của mình.

6. Nhất định phải ăn sáng

Bữa sáng được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vì lý do đó, người Nhật thường đưa cơm trắng nóng ăn kèm với cháo gạo và cá nướng vào thực đơn bữa sáng của họ. Điều này giúp họ cảm thấy no lâu và ngăn ngừa việc ăn vặt không lành mạnh giữa các bữa.

7. Ăn uống có ý thức

"Hara Hachi Bun Me" là một câu nói phổ biến ở Nhật Bản, có thể dịch nôm na là "ăn cho đến khi no 80 %" và đây là điều mà người Nhật tuân thủ nghiêm ngặt. Họ không ăn quá nhiều mà tự dừng lại một cách có ý thức. Thói quen này giúp kiểm soát lượng calo và hỗ trợ tiêu hóa.

8. Hạn chế món tráng miệng

Người Nhật thường hạn chế những món tráng miệng vì thường có hàm lượng đường và chất béo cao.

Người Nhật hạn chế đường và các chất tạo ngọt. Mặc dù Nhật Bản có rất nhiều món tráng miệng nổi tiếng nhưng người dân sống tại đây có xu hướng nghiêng về các món ăn mặn hơn.

9. Phương pháp nấu ăn

Người Nhật có xu hướng nghiêng về các món ăn được nấu chín ở mức độ ít và do đó họ chọn các phương pháp nấu ăn như hấp, lên men, nướng, xào nhanh. Ẩm thực Nhật Bản cũng được chế biến bằng cách sử dụng rất ít dầu ăn.

10. Ăn các thực phẩm từ đậu nành

Đậu nành là loại thực phẩm dễ tiêu hóa, là một nguồn cung cấp dồi dào carbohydrate, protein và chất béo có lợi. Chúng có thể được dùng để làm nhiều loại thực phẩm khác nhau như sữa đậu nành, miso, đậu phụ và natto (đậu nành lên men).

Protein từ đậu nành được biết đến là giúp tăng cường năng lượng đồng thời hỗ trợ xây dựng cơ bắp. Không chỉ vậy, nó còn cân bằng hormone và thúc đẩy việc giảm cân và được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch.

11. Thêm rong biển vào chế độ ăn

Việc đưa rong biển vào chế độ ăn hàng ngày là một trong những bí quyết sống thọ truyền thống của người Nhật. Loại "siêu thực phẩm" từ biển này là nguồn dồi dào khoáng chất, vitamin và đặc biệt là i-ốt thiết yếu cho tuyến giáp khỏe mạnh. Nhờ hàm lượng chất xơ và acid béo omega-3 có trong rong biển, thói quen ẩm thực này không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

12. Ăn cơm thay bánh mì

Hầu hết các nhà hàng Nhật Bản không có bánh mì trong các món chính. Điều này là do đa số người Nhật thích cơm và không thích bánh mì. Hơn nữa, bánh mì thường được làm từ bột mì tinh chế, một loại thực phẩm mà người Nhật không ưa chuộng.