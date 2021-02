Nếu bắt buộc phải nhậu thì nên ăn những thực phẩm sau

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, nếu muốn hạn chế tác hại của bia, rượu lên gan, bạn không nên ăn kiểu hạn chế tinh bột mà trái lại, không nên tiêu thụ quá nhiều đạm trong bữa nhậu và sau khi nhậu nên ăn một ít thứ gì đó giàu tinh bột.

Các thực phẩm nên ăn nếu bắt buộc phải nhậu:

Cơm, cháo loãng

Cụ thể, bữa ăn nhẹ sau khi dùng bia, rượu nên là cháo, mì, cơm, khoai, sắn…, nhưng tốt nhất là cháo vì dễ tiêu hóa.

Cháo đậu xanh càng tốt vì đậu xanh vừa bổ sung tinh bột, protein tốt từ thực vật, vừa là loại thực phẩm giúp thanh nhiệt, giải độc tốt, dễ tìm mua và chế biến. Để đậu xanh phát huy tốt khả năng thanh nhiệt, giải độc, nên nấu cháo bằng đậu xanh nguyên vỏ.

Lý do phải ăn tinh bột là vì tinh bột giúp bổ sung glycogen cho gan kịp thời.

Đó cũng là lý do những người nhậu đến bỏ cơm khá dễ gặp các vấn đề về gan nếu duy trì thói quen đó lâu dài.

Uống nhiều nước

Khi nhậu nên uống bù nước vì bia, rượu vốn là chất lợi tiểu, uống càng nhiều cơ thể càng mất nước, gây ra cảm giác khó chịu, nhức đầu.

Uống đủ nước cũng giúp cơ thể chuyển hóa tốt hơn, mau đào thải những chất không tốt từ rượu, bia.

Phở gà

Phở gà giúp bổ sung chất lỏng và muối bị mất do rượu (rượu được coi là một chất lợi tiểu) đồng thời cung cấp cysteine-một loại axít amin giúp gan giải độc rượu, đánh bay đau đầu và acetaldehyde, một chất có hại cho cơ thể do rượu bị phân giải tạo nên.

Chuối

Trong chuối chứa nhiều kali, một chất bị mất đi khi uống rượu nên khi say bạn nên ăn loại trái cây này để bổ sung. Ngoài ra, đây cũng là trái cây tốt cho dạ dày và có thể cung cấp cho cơ thể những chất điện giải quan trọng đã bị mất do say rượu.

Cam, bưởi, dưa hấu và các trái cây nhiều nước

Các loại trái cây chứa nhiều nước như cam, bưởi, dưa hấu… cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất cần thiết sẽ giúp người say làm ẩm, phục hồi đường ruột và làm dịu dạ dày.

