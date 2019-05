Nắng nóng khủng khiếp, cần làm những điều sau để tránh sốc nhiệt, đột quỵ

Thứ Sáu, ngày 17/05/2019 12:00 PM (GMT+7)

Nắng nóng tiếp tục hành hành trên diện rộng. Bác sĩ cảnh báo, đột quỵ do sốc nhiệt có thể xảy ra.

Nắng nóng có thể đột quỵ do sốc nhiệt

Nắng nóng bao trùm toàn miền Bắc, riêng khu Tây Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ nhiệt độ lên đến trên 40 độ C.

Từ ngày mai (18/5), nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành trên diện rộng. Bác sĩ cảnh báo, đột quỵ do sốc nhiệt rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong tương đương với đột quỵ do tim hay đột quỵ do não.

Nhiều người có thể sốc nhiệt vì thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Ngọc Dung)

Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cấp cứu tổng hợp, Khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai), cảnh báo thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hoà thân nhiệt, có thể làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao từ 39 đến 41 độ. Lúc này bệnh nhân sẽ bị chóng mặt, lơ mơ, rối loạn ý thức.

Thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến chức năng tim phổi, hệ thần kinh... và tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với những trường hợp có bệnh mãn tính như tăng huyết áp, phổi mãn tính là nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong.

Với những bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng, bác sĩ Tuấn lưu ý việc sơ cứu ban đầu là vô cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị, thậm chí cả di chứng mà bệnh nhân phải chịu.

Sơ cứu sốc nhiệt đúng cách

TS. Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay khi thấy một người nghi ngờ sốc nhiệt, say nắng với các biểu hiện mặt đỏ bừng, da nóng, khô, mệt lả, đau đầu, khó ở, đỏ mặt, nôn mửa… thì ưu tiên hàng đầu là sơ cứu hạ thân nhiệt cho người bệnh.

Mọi người lưu ý đừng cố cho người bệnh uống thuốc hạ sốt vì thuốc hạ sốt không có giá trị trong trường hợp này. Việc cần làm đầu tiên là nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới khu vực râm mát, cởi bớt quần áo, dùng các biện pháp chườm mát vào cùng cổ, nách, bẹn, lau người toàn thân bằng nước mát để nhanh chóng hạ thân nhiệt của bệnh nhân bằng bất cứ biện pháp nào.

Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng. (Ảnh minh họa)

Thậm chí có thể dùng vòi nước mát hay xô nước mát xối lên người, dùng khăn ướt lau người… Nếu độ ẩm không khí thấp, cần bọc bệnh nhân trong một tấm vải ướt và mát rồi quạt thật mạnh.

Đặt túi chườm đá ở nách, bẹn giúp làm giảm nhiệt độ ở người bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Trong khi tìm cách hạ thân nhiệt của bệnh nhân, hãy nhờ người gọi xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Tiếp tục theo dõi thân nhiệt và thực hiện các biện pháp làm mát cho tới khi nhiệt độ xuống còn 38,5 hay 39 độ C rồi chuyển bệnh nhân đến viện nhanh nhất.

Bác sĩ cũng khuyến cáo khi gặp bệnh nhân sốc nhiệt, hoặc đột quỵ có ngừng tuần hoàn, người dân phải cấp cứu bằng cách hà hơi, ép tim trong suốt quá trình đợi xe cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Cấp cứu đúng cách sẽ tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Để phòng nắng nóng, sốc nhiệt Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân:

- Hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang… chống nóng.

- Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol…, tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh dễ gây viêm họng.

- Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người.

- Thực hiện ăn chín, uống chín; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để bảo đảm đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể…

- Những người làm việc trong môi trường nắng nóng phải tự bảo vệ mình, phải tạm dừng nếu điều kiện thời tiết vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Đặc biệt, thời điểm 12 – 16 giờ là nhiệt độ cao nhất do vậy không lao động ngoài trời ở khoảng thời gian này. Bởi khi cơ thể không dung nạp được nhiệt độ môi trường, có nguy cơ xảy ra nhiều biến cố nguy hiểm.

Đồng thời, cần đảm bảo uống đủ nước, chuẩn bị các phương tiện bảo hộ nhằm giảm bớt tác động của nhiệt và tia tử ngoại, môi trường làm việc cần đảm bảo thông thoáng, kiểm soát môi trường lao động.

Người dân cũng cần hiểu và biết phòng tránh tác hại do nắng nóng gây ra đối với sức khỏe con người như: say nóng, say nắng, rối loạn thân nhiệt, mất nước, ngất, kiệt sức, gia tăng bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ, gia tăng nguy cơ sốt cao co giật…