Đi tiểu nhiều, có thể bạn đã mắc 7 vấn đề nghiêm trọng nào?

1. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Viêm nhiễm có thể gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên bất thường, như trong trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu và các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu sinh dục khác.

Khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu, chúng sẽ gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu. Vi khuẩn gây kích ứng thành bàng quang gây viêm bàng quang và niệu đạo. Điều này khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn, nhưng thường chỉ với một lượng nước tiểu nhỏ.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm đau khi đi tiểu hoặc đau ở lưng dưới. Nhiễm trùng đường tiết niệu thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Và tình trạng này khá phổ biến, vì vậy bạn không cần quá lo lắng mà hãy đến gặp bác sĩ để được khám và điều trị dứt điểm.

2. Căng thẳng quá độ

Sức khỏe tinh thần có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất, bao gồm cả hệ tiết niệu. Đi tiểu thường xuyên đôi khi có thể là phản ứng với lo lắng hoặc căng thẳng.

3. Bàng quang bị gây áp lực

Đôi khi một cấu trúc bất thường trong cơ thể có thể gây ra nhu cầu đi tiểu thường xuyên. Điều này có thể bao gồm khối u ác tính hoặc lành tính bên trong hoặc gần bàng quang, khối u vùng chậu, sỏi bàng quang và các tắc nghẽn khác.

Để loại trừ những khả năng nghiêm trọng nhất, bác sĩ có thể yêu cầu bạn thực hiện xét nghiệm phân tích nước tiểu không xâm lấn hoặc lựa chọn xét nghiệm tế bào học.

Phì đại tuyến tiền liệt, còn được gọi là tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH), là một nguyên nhân cơ học phổ biến khác ảnh hưởng đến hàng triệu nam giới, chủ yếu là những người trên 50 tuổi.

Bác sĩ David Samadi, bác sĩ phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt và bác sĩ tiết niệu tại Thành phố New York, giải thích: "BPH gây áp lực lên niệu đạo do tuyến tiền liệt phát triển lớn, có thể chặn dòng nước tiểu. Điều này gây kích ứng bàng quang, khiến ngay cả một lượng nước tiểu nhỏ nhất cũng có thể khiến bàng quang co thắt, gây ra cảm giác buồn tiểu liên tục".

4. Bàng quang hoạt động quá mức

Bàng quang hoạt động quá mức (OAB) là tình trạng khiến cơ bàng quang co thắt không tự chủ, ngay cả khi bàng quang gần như trống rỗng.

Những người bị bàng quang hoạt động quá mức sẽ cảm thấy cảm giác muốn đi vệ sinh đột ngột và cần phải xử lý ngay lập tức. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến tiểu không tự chủ.

Thay đổi lối sống, tập bài tập cơ sàn chậu và dùng thuốc đều có thể giúp làm giảm các triệu chứng này.

5. Dây thần kinh cột sống bị kích ứng hoặc chấn thương

Nhu cầu đi tiểu thường xuyên có thể là do kích ứng hoặc chấn thương dây thần kinh cột sống.

Các chuyên gia giải thích rằng, điều này có thể xảy ra vì các rối loạn thần kinh và chấn thương dây thần kinh có thể ảnh hưởng đến các thông điệp giữa não và các cơ kiểm soát bàng quang. Chúng gây ra các vấn đề về kiểm soát và làm rỗng bàng quang (rối loạn chức năng tiểu tiện).

Một số tình trạng bệnh lý tiềm ẩn có thể liên quan đến loại kích ứng hoặc chấn thương này, bao gồm bệnh Alzheimer, bại não, đột quỵ, rối loạn thần kinh, tiểu đường và Parkinson.

6. Bệnh lây truyền qua đường tình dục

Nhiễm trùng do bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) là một nguyên nhân phổ biến khác gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên.

Rất nhiều vi khuẩn và vi-rút, bao gồm Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Herpes simplex có thể gây nhiễm trùng niệu đạo và gây viêm niệu đạo.

Thực hiện các xét nghiệm cần thiết có thể giúp bạn được điều trị kịp thời nếu mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hầu hết mọi người nên xét nghiệm STD ít nhất một lần mỗi năm. Với những người có nhiều bạn tình nên thực hiện xét nghiệm thường xuyên hơn - từ 3 đến 6 tháng một lần.

7. Chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc

Một số loại thực phẩm và đồ uống nhất định - chẳng hạn như rượu, caffeine và chất tạo ngọt nhân tạo - có tác dụng lợi tiểu, có thể làm tăng cảm giác buồn tiểu.

Tương tự như vậy, nhiều loại thuốc được điều chế để loại bỏ chất lỏng dư thừa có thể có trong cơ thể. Hậu quả trực tiếp của việc này là khiến bệnh nhân phải đi tiểu thường xuyên hơn ví dụ như một số loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin, thuốc huyết áp…