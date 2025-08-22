3 món ăn không ngọt nhưng vẫn khiến đường huyết tăng vọt

Bệnh tiểu đường thường bị hiểu lầm là do ăn quá nhiều đồ ngọt. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Lưu Á Huy tại Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng, quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Theo cô, nguyên nhân chính dẫn đến sự dao động mạnh về đường huyết và tăng nguy cơ mắc tiểu đường là việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate (bao gồm tinh bột và đường) trong thời gian dài.

Các món ăn dạng sệt (có bột năng), món chiên và các loại nước sốt chính là những “hung thủ giấu mặt” khiến đường huyết tăng đột ngột. Dù không có vị ngọt nhưng nó lại âm thầm làm tăng lượng đường trong máu đáng kể.

1. Món ăn dạng sệt (có chứa bột năng)

Trên fanpage cá nhân, Lưu Á Huy nhấn mạnh rằng, kể cả không ăn đồ ngọt vẫn có thể mắc tiểu đường, vì thứ đáng sợ thực sự là carbohydrate. Các món ăn như súp ngô, mì dạng sệt... chứa bột năng để tạo độ sệt hấp dẫn.

Cùng là món súp nhưng 1 chén canh viên thịt chỉ khoảng 150 kcal, còn nếu chuyển sang súp thịt bằm sệt có thể vượt 400 kcal, tức tăng gấp 2–3 lần lượng calo, đồng thời ảnh hưởng lớn đến đường huyết.

2. Đồ chiên rán

Nhóm thứ hai là đồ chiên ngập dầu như sườn chiên, gà rán… Các món này thường được tẩm bột, chiên vàng giòn, khiến người ăn tưởng là chỉ “ăn thịt”. Nhưng thực chất, mỗi miếng đều chứa lượng lớn chất béo và carbohydrate, làm đường huyết tăng vọt. Đáng lo hơn, sau khi đường huyết tăng thì khó hạ xuống nhanh, gây mất ổn định đường máu.

3. Các loại sốt

Cuối cùng là các loại sốt tưởng vô hại như nước tương sệt, sốt chua ngọt, sốt BBQ... cũng cần chú ý.

Chuyên gia dinh dưỡng Lưu Á Huy cảnh báo rằng, dù không mặn đậm như muối, nhưng nếu đọc kỹ bảng thành phần sẽ thấy hầu hết đều có thêm đường. Đây là dạng “đường giấu mặt” rất dễ bị bỏ qua khi chế biến và ăn uống hằng ngày.