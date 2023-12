Nam thanh niên 16 tuổi gặp “trái đắng” vì dùng nhẫn để thủ dâm

Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 16 tuổi, trong quá trình thủ dâm đã đưa một nhẫn kim loại vào gốc dương vật, sau đó dương vật phù nề, tím, đau tăng dần.

Theo lời kể của bệnh nhân, đến ngày thứ 3 sau khi nhét nhẫn do đau nhiều, quá hoảng sợ bệnh nhân đã báo cho người nhà được đưa vào bệnh viện.

Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy vòng nhẫn bóp nghẹt ở gốc dương vật, dương vật phù nề, da có dấu hiệu tím do thiếu máu và do tổn thương khi bệnh nhân cố lấy dị vật, giảm cảm giác dương vật, quy đầu vẫn hồng ấm. Khai thác tiền sử bệnh nhân không sử dụng chất kích thích trước đó.

Bác sĩ tháo nhẫn ra khỏi "cậu nhỏ" cho bệnh nhân.

Sau khi thăm khám đánh giá tổn thương, bác sĩ Khoa Nam học phối hợp với bác sĩ quyết định sử dụng tay khoan nha khoa, mũi khoan cắt kim cương để cắt dị vật, sau can thiệp dị vật được lấy bỏ mà không làm tổn thương thêm cho dương vật.

Sau 10 phút dị vật được tháo ra khỏi dương vật, bệnh nhân đỡ đau, dương vật nề tím giảm nhanh. Bệnh nhân sau đó chuyển về Khoa Nam học dùng thuốc kháng sinh, chống viêm, giảm nề và theo dõi các biến chứng tiếp theo có thể xảy ra.

BS Nghiêm Trung Hưng – Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bóp nghẹt dương vật là một tình huống khẩn cấp hiếm gặp cần được can thiệp ngay để ngăn ngừa các tổn thương do thiếu máu, đè ép dương vật.

Ở nam giới lớn tuổi, nguyên nhân hay gặp gây tổn thương dương vật do dị vật là do cố gắng tăng cường hoạt động tình dục trong khi thủ dâm và tò mò về tình dục với các vật liệu rất đa dạng từ vòng nhựa, dây cao su, cổ chai thủy tinh, nhẫn, đai ốc… là nguyên nhân hàng đầu ở thanh thiếu niên.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dị vật có thể là sợi dây, sợi chỉ hoặc đôi khi là sợi tóc vô tình quấn vào dương vật. Rối loạn tâm thần là một trong các nguyên nhân có thể gặp ở mọi lứa tuổi cũng nên được khảo sát.

Thắt nghẹt dương vật do dị vật là cấp cứu nam khoa hiếm gặp, cần phải điều trị ngay lập tức để hạn chế tối đa các tổn thương mạch máu có thể dẫn gây ra biến chứng nghiêm trọng ở dương vật. Với người bệnh bị rối loạn cương dương không nên tự ý thử nghiệm các cách thức gây nguy hiểm cho dương vật và nên được khám và tư vấn điều trị hợp lí tại chuyên khoa Nam học uy tín, Bs Hưng nói thêm.

BS Hưng cho biết, việc dương vật bị vướng vào vật thể bao quanh có thể dẫn đến một loạt các tổn thương bắt đầu từ việc sưng nề đầu xa dương vật do sự tắc nghẽn hồi lưu tĩnh mạch, bạch mạch. Tùy vào mức độ bóp nghẹt, thời gian từ khi bị đến khi can thiệp hội chứng khoang xuất hiện dẫn đến hoại tử mô đặc biệt khi kèm theo tắc nghẽn động mạch. Các chấn thương cơ học có thể xảy ra như loét da, chấn thương niệu đạo, co thắt thể hang, thể xốp, rò niệu đạo, mất cảm giác dương vật hoặc các biến chứng như hoại tử dương vật, thiếu máu mô cương gây rối loạn cương nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời và hợp lí.

