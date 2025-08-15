Những điều nên làm và nên tránh sau "chuyện ấy" mà rất ít người biết

Vệ sinh sạch sẽ

Bật dậy khỏi giường và đi tắm sau khi làm “chuyện ấy” là không cần thiết. Tuy nhiên, vệ sinh nhẹ nhàng vùng kín (không phải là thụt rửa sâu) bằng nước ấm sau khi quan hệ tình dục có thể bảo vệ cả nam giới và nữ giới khỏi các bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Bạn có thể thử dùng xà phòng dịu nhẹ, nhưng hạn chế dùng các chất tẩy rửa mạnh vì có thể khiến da bạn bị khô và mẫn cảm. Nam giới có bao quy đầu nên nhẹ nhàng kéo nó ra và rửa sạch bên dưới.

Đi tiểu

Trong khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo - ống dẫn nước tiểu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Khi đi tiểu, bạn sẽ đẩy những vi khuẩn đó ra ngoài. Tuy nhiên, bạn không cần phải cố đi tiểu ngay sau “cuộc yêu” nếu không có nhu cầu. Với phụ nữ, bạn nên lau vùng kín từ trước ra sau để ngăn ngừa vi khuẩn lây lan.

Uống nước

Rất nhiều người cảm thấy khát nước sau “chuyện ấy”. Uống nước không chỉ khiến bạn cảm thấy dễ chịu, nó còn giúp bạn đi tiểu nhiều hơn, đồng nghĩa với việc vi khuẩn sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể nhiều hơn trước khi có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Mặc quần áo rộng rãi

Những nơi nóng nực, ẩm ướt rất lý tưởng cho vi khuẩn và nấm men sinh sôi. Vì vậy, hãy mặc đồ lót và quần áo rộng rãi, thoáng mát. Phụ nữ nên tránh mặc quần tất, đai nịt bụng và quần lót quá chật. Đồ lót cotton thoáng khí và thấm mồ hôi tốt là lựa chọn ưu tiên của cả nam và nữ. Hoặc bạn có thể cởi bỏ hẳn đồ lót khi đi ngủ.

Rửa sạch tay

Đây là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn mà bạn có thể nhiễm phải khi chạm vào bộ phận sinh dục của mình hoặc của bạn tình. Hãy rửa sạch tay bằng xà phòng và nước sau khi quan hệ tình dục. Thói quen này giúp ngăn ngừa nhiễm trùng lây lan một cách hiệu quả.

Chú ý đến những dấu hiệu bất thường

Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng bất thường như ngứa rát, hoặc tiết dịch đặc, màu trắng từ âm đạo hoặc dương vật - hãy điều trị trước khi quan hệ lần tiếp theo. Tất cả những dấu hiệu này đều cần được bác sĩ thăm khám và điều trị.

Không nên thụt rửa sau "chuyện ấy"

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ cần vệ sinh sâu bên trong âm đạo sau khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn vì nó làm mất cân bằng hệ vi khuẩn tự nhiên bảo vệ âm đạo. Âm đạo có cơ chế tự làm sạch tự nhiên vì vậy không nên thụt rửa sâu bên trong.