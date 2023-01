Nam thanh niên hoang mang cầu cứu bác sĩ vì thủ dâm không thấy tinh dịch

BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, không ít nam giới, trong quan hệ nam nữ vẫn cảm nhận cảm xúc lên đỉnh, nhưng lại không hề thấy tinh dịch thoát ra ngoài – hiện tượng này là xuất tinh ngược dòng. Nam giới mắc phải chứng bệnh này thường gánh chịu một hậu quả nặng nề, đó là nguy cơ vô sinh – hiếm muộn.

Anh H, sinh viên 20 tuổi, do quá lo lắng trước việc mỗi lần thủ dâm không hề thấy tinh dịch xuất ra ngoài liền vội vàng đi khám nam khoa.

(Ảnh minh họa).

Nam thanh niên cho bác sĩ biết, từ hồi mới lớn đã có thói quen nghịch ngợm bộ phận sinh dục. Sau này vào đại học, sống trong môi trường ký túc xá, ngại bạn bè biết, thói quen ấy bắt đầu thưa dần. Nam sinh viên thấy, chuyện thủ dâm là hoang phí con giống, và ảnh hưởng sức khoẻ, nên mỗi lần nghịch đã tìm cách hãm lại không cho xuất tinh. Một thời gian sau đó đã nhận ra, những lần không dùng biện pháp cản trở nào mà vẫn không thấy tinh dịch phóng ra ngoài.

Ths.Bs Lê Thị Thu Hiền- bác sĩ khám cho nam sinh cho biết, tinh dịch không chảy ra là do chúng đã đi hết vào bàng quang. Hiện tượng xuất tinh ngược dòng này có thể là hậu quả việc chàng trai ức chế đường ra của tinh dịch khi đạt khoái cảm trong một thời gian khá dài, buộc chúng phải tìm hướng đi khác, ngược lên trên, tràn vào bàng quang. Hiện tượng này nếu không chữa kịp thời, sau này lấy vợ chàng trai có thể có nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

Ths.Bs Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, xuất tinh ngược dòng là hiện tượng nam nữ trong quan hệ vẫn đạt khoái cảm cực độ, do vẫn có cảm giác xuất tinh nhưng tinh dịch không xuất ra ngoài được mà đi hết vào bàng quang. Nguyên nhân gây xuất tinh ngược là do thương tổn gây nhiễm loạn các sợi thần kinh giao cảm trung gian vùng cổ bàng quang và vùng cơ thắt tuyến tiền liệt. Thương tổn gây nhiễm loạn này, có thể do rối loạn thần kinh hoặc do tác nhân của một số loại thuốc mà nam giới mắc phải đã sử dụng điều trị căn bệnh khác trước đó.

Các chuyên gia nam học nhận định, giảm lượng xuất tinh có thể coi như xuất tinh ngược, do lượng tinh dịch xuất ngược vào bàng quang không phải là toàn bộ, vẫn có thể một lượng ít thoát ra ngoài. Theo một nghiên cứu, có tới 32% người bệnh đái tháo đường bị giảm xuất tinh hoặc không xuất tinh. Hiện tượng xuất tinh ngược ở những nam giới mắc bệnh đái tháo đường là do các bệnh trên hệ thống thần kinh tự động làm huỷ hoại sự phân bố các nhánh thần kinh giao cảm tới vùng cổ bàng quang.

Nam giới xuất tinh ngược dòng còn có nguyên nhân do ảnh hưởng của chấn thương.

Theo Ths.Bs Lê Thị Thu Hiền, tuỳ theo nguyên nhân mà nam giới mắc phải sẽ được điều trị theo những hướng khác nhau. Trong một số trường hợp dùng thuốc, trị liệu tâm lý, châm cứu có thể giúp xuất tinh bình thường. Để có thể sinh con, có trường hợp phải dùng đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản với tinh trùng lấy trong nước tiểu, can thiệp bằng máy hoặc phải mổ lấy tinh trùng.

Do đó, khi thấy dấu hiệu xuất tinh bất thường, nam giới cần đi khám nam khoa, để bác sĩ tìm chính xác nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp.

