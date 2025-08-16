6 mối nguy hiểm của quan hệ tình dục 'cửa sau' và lời khuyên của bác sĩ

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn là hoạt động tình dục trong đó dương vật được đưa vào hậu môn của đối tác. Hoạt động này được nhiều cặp đôi thực hiện như một hình thức khám phá và thỏa mãn tình dục.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Lê Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe bền vững (VietHealth), quan hệ tình dục qua đường hậu môn không chỉ là quan hệ tình dục trái tự nhiên mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất định.

1. Những rủi ro khi quan hệ tình dục qua hậu môn

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe.

Nguy cơ bị rách

Nguy cơ rách là một trong những rủi ro chính của việc quan hệ qua đường hậu môn. Hậu môn không giống âm đạo, nó không có tính đàn hồi tự nhiên để thích nghi với việc giao hợp. Hơn nữa, hậu môn được "thiết kế" cho việc bài tiết, tức là chỉ cho phép chất thải đi ra, chứ không phải để tiếp nhận vật thể đi vào.

Khi quan hệ qua đường hậu môn, các mô trực tràng ở ống hậu môn có thể bị rách. Những vết rách này có thể từ nhỏ đến lớn, gây đau đớn, chảy máu và tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục

Khi có vết rách trong khoang trực tràng, khả năng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất cao. Những bệnh này bao gồm lậu trực tràng, HIV và chlamydia. Quan hệ qua đường hậu môn cũng có thể lây truyền virus u nhú ở người (HPV).

Da ở hậu môn mỏng và dễ bị tổn thương hơn nhiều so với âm đạo. Quan hệ qua đường hậu môn có thể gây ra những vết rách nhỏ, tạo điều kiện cho các virus, vi khuẩn và ký sinh trùng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến có thể lây nhiễm qua đường này bao gồm HIV, HPV, lậu, giang mai và viêm gan B.

Virus HPV (Human Papillomavirus) là một loại virus đặc biệt nguy hiểm

Có hơn 40 chủng HPV có thể lây qua đường tình dục, và chúng được chia thành hai nhóm chính: nguy cơ thấp và nguy cơ cao.

Các chủng HPV nguy cơ thấp thường gây ra mụn cóc sinh dục (hay còn gọi là sùi mào gà) ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Tuy không dẫn đến ung thư nhưng chúng gây khó chịu và mất thẩm mỹ.

Các chủng HPV nguy cơ cao, đặc biệt là HPV type 16 và 18, có thể gây ra nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư hậu môn.

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn có thể tạo ra các vết rách nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho virus HPV xâm nhập vào cơ thể. Vì HPV lây truyền qua tiếp xúc da kề da, nên việc sử dụng bao cao su không thể bảo vệ hoàn toàn, mặc dù nó vẫn giúp giảm đáng kể nguy cơ.

Tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất khó khăn

Đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục qua đường hậu môn, việc tầm soát sẽ khó khăn hơn vì việc khám sức khỏe thông thường không bao gồm việc này. Cần nói cụ thể với bác sĩ về việc quan hệ tình dục qua đường hậu môn để yêu cầu xét nghiệm.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Hậu môn chứa nhiều vi khuẩn có thể gây hại. Khi quan hệ tình dục, những vi khuẩn này có thể di chuyển đến niệu đạo và bàng quang, gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu, gây khó chịu và đau đớn.

Chứng đại tiện không tự chủ

Một nghiên cứu của Đại học Northwestern, Mỹ đã chỉ ra rằng những phụ nữ thường xuyên quan hệ qua đường hậu môn có nhiều khả năng gặp phải tình trạng thay đổi độ đặc của phân.

Quan hệ tình dục qua đường hậu môn có thể làm tổn thương hoặc làm yếu các cơ vòng hậu môn, vốn có chức năng kiểm soát việc đại tiện. Điều này có thể dẫn đến đại tiện không tự chủ, tức là không thể kiểm soát được việc đi tiêu, cũng như tiểu tiện không tự chủ trong một số trường hợp. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày.

2. Lời khuyên của bác sĩ

Thăm khám sức khỏe định kỳ và trao đổi cởi mở với bác sĩ về thói quen tình dục của mình để được làm các xét nghiệm sàng lọc phù hợp.

ThS. BS Lê Quang Dương khuyến cáo, nếu quyết định quan hệ tình dục qua đường hậu môn, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe.

Luôn luôn sử dụng bao cao su mới mỗi lần quan hệ để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, bao gồm cả HIV.

Hãy dùng chất bôi trơn gốc nước hoặc silicone, vì hậu môn không tự sản xuất chất bôi trơn, điều này sẽ giúp tránh được những vết rách và tổn thương mô.

Lắng nghe cơ thể mình và dừng lại ngay nếu cảm thấy đau, bởi đau là dấu hiệu cảnh báo của tổn thương.

Vệ sinh sạch sẽ khu vực hậu môn trước và sau khi quan hệ cũng rất quan trọng để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Nếu có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe, cảm thấy đau hoặc chảy máu kéo dài, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn và kiểm tra.

Bằng cách tuân thủ những lời khuyên này, có thể giảm thiểu đáng kể các rủi ro và bảo vệ sức khỏe tình dục.