Bị gout nên uống rượu hay bia?

Trả lời:

Đây là thắc mắc phổ biến vì mọi người cho rằng bia chứa nhiều purin nên mới gây gout, còn rượu thì không nên sẽ an toàn hơn.

Thực tế, bia giàu purin do men bia, nấm men, tạo ra nhiều acid uric khi chuyển hóa. Ngoài ra, cồn trong bia còn làm giảm khả năng thải acid uric qua thận, khiến acid uric tích tụ nhiều hơn.

Còn rượu như vodka, whisky... thì không chứa purin, nhưng làm tăng phân hủy năng lượng trong tế bào, tạo ra thêm acid uric. Rượu làm tăng acid lactic trong máu, giảm đào thải acid uric. Lạm dụng rượu gây mất nước nhẹ, làm nồng độ acid uric tăng lên.

Như vậy, dù cơ chế khác nhau, cả rượu lẫn bia đều làm tăng acid uric và dễ kích hoạt cơn gout cấp. Bác sĩ dẫn chứng bệnh nhân nam, 45 tuổi, tiền sử gout nhiều năm, đến khám trong cơn đau khớp bàn ngón chân cái dữ dội, không thể đi lại. Bệnh nhân bỏ bia, chỉ uống rượu thôi, song chỉ số acid uric của anh vẫn cao tới 650 umol/l - quá ngưỡng an toàn. Do đó, rượu hay bia đều không an toàn với bệnh nhân bị gout.

Sau khi uống rượu, bạn nên nghỉ ngơi, đi ngủ, không vận động mạnh. Ảnh: Phương Hằng

Bệnh nhân bị gout nên kiêng hoàn toàn bia và rượu, đặc biệt là trường hợp đang trong giai đoạn gout cấp, có acid uric máu cao trên 420 umol/l, có hạt tophi hoặc tổn thương khớp.

Nếu phải uống trong dịp đặc biệt, bạn chỉ nên uống rượu có nồng độ cồn dưới 15 độ; dưới 30ml. Uống nhiều nước, tránh ăn nhiều đạm trong bữa nhậu. Tuyệt đối không uống khi đang đói hoặc sau vận động nặng.

Không được pha rượu với nước tăng lực, nước ngọt hay uống bia và rượu cùng lúc. Bạn nên lắng nghe cơ thể, không uống quá nhiều rượu, tăng mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ngộ độc rượu. Người bệnh cần kiểm soát tốt cân nặng và lối sống. Duy trì điều trị hạ acid uric đều đặn nếu được chỉ định và tái khám định kỳ để đánh giá biến chứng khớp, thận.