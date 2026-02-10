5 thứ nên vứt bỏ khi dọn nhà đón năm mới

Cận Tết, hầu hết các gia đình đều bắt đầu tổng vệ sinh cuối năm, dọn dẹp những "bụi bẩn" trong nhà. Đây là một tập quán truyền thống, mang ý nghĩa loại bỏ những điều cũ kỹ, không còn phù hợp để đón chào năm mới với sự gọn gàng, tươm tất hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn những vật dụng nên giữ lại hay cần loại bỏ. Nếu thiếu sự sắp xếp hợp lý, thì ngay cả khi có thói quen dọn dẹp, không gian sống vẫn dễ bị bừa bộn. Một số đồ dùng tích trữ trong thời gian dài còn có thể bám bẩn, phát sinh vi khuẩn, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Dưới đây là 5 món đồ cũ bạn nên cân nhắc loại bỏ trước Tết, nhằm bảo đảm an toàn và mang lại không gian sống gọn gàng, sạch sẽ hơn cho năm mới.

Chảo chống dính đã bị trầy xước

Chảo chống dính là một trong những dụng cụ nấu nướng được sử dụng phổ biến nhờ ưu điểm không bám dính, dễ vệ sinh. Tuy nhiên, cần hiểu rằng dù đắt tiền đến đâu, chảo chống dính cũng có tuổi thọ nhất định, không thể dùng mãi.

Cách nhận biết chảo còn dùng được hay không khá đơn giản: hãy quan sát bề mặt bên trong có vết trầy xước hay không. Bởi khả năng chống dính của chảo phụ thuộc chủ yếu vào lớp phủ bề mặt này. Khi nó bị mài mòn hoặc trầy xước, chức năng bảo vệ sẽ suy giảm, đồng thời có nguy cơ giải phóng các thành phần kim loại trong quá trình sử dụng.

Nghiên cứu cho thấy kim loại giải phóng từ chảo chống dính bị hư hỏng có thể vượt ngưỡng an toàn; nếu tiếp tục sử dụng, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Ổ cắm điện quá hạn sử dụng hoặc kém chất lượng

Ổ cắm điện là vật dụng được sử dụng thường xuyên, vì vậy chất lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do trực tiếp kết nối với nguồn điện, ổ cắm kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thông thường, ổ cắm điện chỉ nên sử dụng trong khoảng 5 năm, sau đó cần được thay mới. Bên cạnh đó, các dấu hiệu như bề mặt bị ố vàng, cắm điện xuất hiện tình trạng nóng bất thường... đều cho thấy ổ cắm đã xuống cấp và không còn đảm bảo an toàn.

Theo các chuyên gia, ổ cắm chất lượng tốt thường được trang bị cơ chế bảo vệ an toàn, trong khi các sản phẩm kém chất lượng dễ gặp tình trạng lão hóa linh kiện bên trong, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Khi lựa chọn ổ cắm, người tiêu dùng không nên ham rẻ, mà cần ưu tiên các sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín nhằm giảm thiểu rủi ro về an toàn điện.

Đũa và thớt bị mốc

Trong dịp Tết, đũa và thớt là những vật dụng được sử dụng với tần suất cao. Việc dùng thường xuyên, trong khi bảo quản chưa đúng cách, khiến các vật dụng này dễ bị ẩm mốc, sẫm màu theo thời gian.

Khi tổng vệ sinh cuối năm, các gia đình cần kiểm tra kỹ xem đũa và thớt có xuất hiện các đốm mốc đen hay không. Không ít người cho rằng chỉ cần rửa sạch là có thể tiếp tục sử dụng, tuy nhiên trên thực tế, khi nấm mốc đã hình thành, các độc tố mà chúng tiết ra có thể vượt ngưỡng an toàn.

Việc tiếp tục sử dụng đũa, thớt bị mốc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đáng lưu ý, ngay cả nước sôi cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn nấm mốc do trong quá trình sử dụng, vi khuẩn và độc tố có thể bám vào thực phẩm và xâm nhập vào cơ thể.

Khăn lau, miếng chà nồi dùng suốt một năm không thay

Nhiều gia đình có thói quen sử dụng một chiếc khăn lau cho nhiều mục đích khác nhau, từ lau bàn, lau bếp cho đến vệ sinh bát đĩa. Việc dùng khăn lau "đa năng" trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh an toàn.

Theo các chuyên gia, sau thời gian dài sử dụng, khăn lau và miếng chà nồi dễ tích tụ lượng lớn cặn thức ăn và vi khuẩn vượt ngưỡng cho phép. Hệ quả là vi khuẩn có thể lây lan từ bề mặt này sang bề mặt khác trong quá trình lau dọn, khiến không gian sinh hoạt vô tình trở thành nơi tích tụ mầm bệnh mà nhiều người không nhận ra.

Trước thềm năm mới, khi nhiều gia đình bước vào đợt tổng vệ sinh cuối năm, các chuyên gia khuyến nghị khăn lau và miếng bọt biển vệ sinh nên được thay mới mỗi tuần. Trường hợp khăn đã biến dạng hoặc không thể làm sạch hoàn toàn thì cần loại bỏ ngay. Dụng cụ vệ sinh vốn nhằm giúp không gian sống sạch sẽ, vì vậy không nên tiếp tục sử dụng khi chúng đã trở thành nguồn mang theo vi khuẩn.

Quần áo cũ

Trong quá trình tổng vệ sinh cuối năm, tủ quần áo là khu vực cần được ưu tiên sắp xếp. Đây cũng là thời điểm phù hợp để tinh giản đồ dùng, loại bỏ những bộ quần áo không còn sử dụng, đã lỗi mốt hoặc không còn phù hợp.

Nhiều gia đình có không gian tủ quần áo hạn chế nhưng lại tích trữ quá nhiều đồ, khiến việc dọn dẹp trở nên khó khăn. Thực tế cho thấy, dù số lượng quần áo nhiều, không ít người vẫn rơi vào tình trạng "không biết mặc gì" mỗi khi mở tủ, trong khi không gian bừa bộn lại gây cảm giác rối mắt, mệt mỏi.

Trong trường hợp này, việc tinh giản là cần thiết: giữ lại những trang phục thực sự cần dùng, đồng thời loại bỏ quần áo không mặc hoặc đã lỗi thời. Việc tích trữ quần áo lâu ngày không chỉ chiếm diện tích mà còn dễ bám bụi, tạo môi trường thuận lợi cho mạt bụi và vi khuẩn phát triển.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, những bộ quần áo không được sử dụng trong hơn một năm thường rất khó được mặc lại, mà chỉ bị lãng quên trong góc tủ. Do đó, các gia đình nên bắt đầu sắp xếp từ sớm. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, có thể ưu tiên xử lý trước những món đã biến dạng, không còn vừa hoặc không còn phù hợp.