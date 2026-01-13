Cô gái 23 tuổi mất kinh sau khi tập gym 6 buổi mỗi tuần

Trả lời City Express, cô gái trẻ ở Chiết Giang cho biết trước đây cân nặng từng chạm ngưỡng 65 kg do ăn uống mất kiểm soát nên cô quyết tâm giảm cân. Vài tháng gần đây cô gần như "nghiện" tập thể dục, duy trì lịch tập 6 buổi một tuần, mỗi buổi khoảng 70 phút.

Ban đầu, cân nặng giảm đi khiến cô cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, không lâu sau, cô nhận ra lượng kinh nguyệt giảm dần, chu kỳ ngắn lại bất thường, lần gần nhất chỉ kéo dài khoảng 2 giờ. Cùng với đó, cô bắt đầu mất ngủ, cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố duy trì cường độ tập.

Khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thông báo nồng độ hormone nữ của cô đã tụt xuống mức thường thấy ở phụ nữ tuổi trung niên. Một số chỉ số cho thấy cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt, bác sĩ y học cổ truyền còn mô tả cô có dấu hiệu "thận hư" theo quan niệm Đông y và yêu cầu cô dừng luyện tập một thời gian, kết hợp dùng thuốc điều hòa cơ thể.

Tập thể dục quá sức có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh minh họa: Pexels.

Bác sĩ sản phụ khoa Fan Yibing, Bệnh viện Trung Sơn Chiết Giang, nói với SCMP, tình trạng của cô gái là dạng "vô kinh liên quan đến tập luyện", thường xảy ra khi năng lượng nạp vào không đủ so với năng lượng tiêu hao trong thời gian dài. Khi cơ thể ở trong trạng thái "khủng hoảng năng lượng", hệ thống sinh sản là một trong những chức năng bị giảm ưu tiên đầu tiên để nhường năng lượng cho hoạt động sống thiết yếu.

Theo bác sĩ, lúc này tuyến yên giảm tiết hormone hướng sinh dục, kéo theo nồng độ hormone nữ trong máu giảm, quá trình rụng trứng bị đình trệ, dẫn tới kinh nguyệt đến muộn, thưa dần hoặc mất hẳn. Dù vậy, đây là dạng vô kinh có khả năng hồi phục nếu người bệnh giảm cường độ tập luyện, ăn uống đầy đủ hơn và để cơ thể có thời gian cân bằng lại.

Bác sĩ Fan lưu ý tỷ lệ mỡ cơ thể ở nữ giới không nên xuống dưới khoảng 17% nếu muốn duy trì chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Ngược lại, mỡ quá cao, trên khoảng 32%, cũng có thể làm rối loạn nội tiết, gây bất thường về kinh nguyệt và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Nên giảm cường độ tập luyện hoặc chuyển sang hình thức nhẹ nhàng hơn để điều hòa sức khỏe. Ảnh minh họa: Pexels.

Trả lời SCMP, bác sĩ Liu Haiyuan, Bệnh viện Liên hiệp Y khoa Bắc Kinh, cho biết việc giảm hơn 15 kg trong thời gian ngắn dễ khiến cơ thể bị sốc, rối loạn nội tiết và dẫn tới vô kinh. Ông cho rằng nhiều phụ nữ vì áp lực giảm cân nhanh đã đẩy cơ thể vào trạng thái thiếu năng lượng kéo dài, vừa hại hệ sinh sản, vừa ảnh hưởng xương, tim mạch và tâm lý.

Ông cảnh báo phụ nữ không nên tự ý dùng các sản phẩm hay thực phẩm chức năng chứa hormone nữ khi chưa được khám và tư vấn chuyên môn. Việc bổ sung hormone bừa bãi có thể che mờ triệu chứng thật, gây rối loạn nội tiết nặng hơn và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phụ thuộc hormone, trong đó có ung thư vú.

Trong trường hợp cô gái 23 tuổi, bác sĩ Liu khuyến nghị tạm dừng hoàn toàn các bài tập cường độ cao trong khoảng 2-3 tháng, tập trung ăn uống, nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi. Sau đó, nếu sức khỏe ổn định, cô có thể quay lại tập 3-4 buổi mỗi tuần với các hình thức nhẹ nhàng, chậm rãi như yoga, giãn cơ, đi bộ nhanh, thay vì luôn dồn sức vào các bài đốt mỡ nặng.

Câu chuyện lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận trái chiều. "Nhiều hay ít quá mức đều có hại. Làm gì cũng nên biết điểm dừng", một người bình luận. Người khác đùa rằng: "Tôi nghĩ mình vừa tìm được lý do chính đáng để... lười đi tập". Tuy vậy, không ít ý kiến nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc tập thể dục nói chung, mà ở chỗ thiếu kiến thức về dinh dưỡng, không lắng nghe cơ thể và coi giảm cân cấp tốc quan trọng hơn sức khỏe lâu dài.