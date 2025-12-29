5 vị trí đau trên cơ thể cảnh báo cơn nhồi máu cơ tim

Sohu ngày 27/12 đưa tin ông Lâm, người Trung Quốc, 56 tuổi, may mắn thoát chết sau cơn nhồi máu cơ tim nhờ được cấp cứu kịp thời.

Ông Lâm cho biết trước đó sức khỏe vốn ổn, chỉ có tiền sử tăng huyết áp. Một buổi sáng, khi vừa thức dậy, ông bất ngờ thấy tức ngực, vùng vai trái đau nhức như bị đè nặng. Nghĩ rằng do nằm sai tư thế, ông không để tâm và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cơn đau lan xuống cánh tay trái, kèm cảm giác tê và đau lan lên vùng hàm. Thấy chồng tái mặt, toát mồ hôi lạnh, vợ lập tức cho ông ngồi nghỉ và gọi cấp cứu. Các bác sĩ xác định ông Lâm bị nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng đưa đến viện. Nhờ được can thiệp kịp thời, ông may mắn qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ cho biết: "Nếu chậm thêm nửa tiếng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng". Sau biến cố, ông Lâm mới nhận ra rằng những cơn đau tưởng chừng rất nhỏ lại có thể là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm của cơ thể.

Các chuyên gia cho biết mùa lạnh là giai đoạn nhồi máu cơ tim gia tăng. Khi nhiệt độ xuống thấp, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn. Đồng thời, máu trở nên đặc hơn, dễ hình thành cục máu đông - yếu tố trực tiếp gây tắc mạch và nhồi máu cơ tim.

Những người có nguy cơ cao gồm: người trung niên và cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, làm việc căng thẳng hoặc sinh hoạt thất thường.

Thông thường, khi xảy ra cơn nhồi máu cơ tim, cơ thể xuất hiện cảm giác đau ở một số vị trí như:

Đau ngực

Đây là triệu chứng điển hình nhất. Cơn đau thường mang cảm giác bóp nghẹt, đè nặng hoặc thắt chặt sau xương ức, có thể lan sang vai trái, cánh tay, cổ hoặc hàm. Cơn đau thường kéo dài trên 15 phút, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn.

Đau vai và lưng

Ảnh: orthoindy

Cơn đau có thể lan từ ngực ra vai, bả vai hoặc vùng lưng trên. Đau âm ỉ, nhức mỏi hoặc nhói, thường không thuyên giảm khi nghỉ ngơi. Đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua vì dễ nhầm với đau cơ xương khớp.

Đau răng hoặc hàm

Một số trường hợp nhồi máu cơ tim biểu hiện bằng đau răng hoặc đau hàm dữ dội, không rõ nguyên nhân, không liên quan đến bệnh răng miệng. Cơn đau có thể tăng khi vận động hoặc xúc động mạnh.

Đau vùng thượng vị (đau bụng trên)

Đau bụng, buồn nôn, đầy hơi... đôi khi là biểu hiện không điển hình của nhồi máu cơ tim, dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt cần cảnh giác nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, không rõ nguyên nhân.

Đau họng hoặc cảm giác nghẹn cổ

Một số người cảm thấy đau rát, tức nghẹn ở cổ họng như bị bóp chặt. Đây có thể là biểu hiện do tim bị thiếu máu kích thích dây thần kinh, gây cảm giác đau lan.

Cần làm gì khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim?

Khi có các triệu chứng trên, người bệnh cần ngừng mọi hoạt động, giữ bình tĩnh và gọi cấp cứu ngay. Không nên tự di chuyển hoặc chờ đợi cơn đau tự hết. Nếu có sẵn thuốc giãn mạch như nitroglycerin, có thể dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa được tư vấn y tế.