5 tín hiệu báo trước cơn đau tim khi trời trở lạnh lại ít người chú ý

Cảm giác đau thắt hoặc áp lực nặng nề ở lồng ngực

Dấu hiệu điển hình nhất của một cơn đau tim là cảm giác bị đè nén, thắt chặt hoặc đau nhức ở vùng giữa ngực, đôi khi kéo dài hơn vài phút hoặc biến mất rồi quay trở lại. Trong mùa đông, cơn đau này thường xuất hiện đột ngột khi bạn vừa từ trong nhà ấm bước ra ngoài trời lạnh hoặc khi gắng sức làm việc dưới nhiệt độ thấp. Đừng nhầm lẫn cảm giác này với đau cơ thông thường; nếu bạn thấy ngực bị ép chặt như có vật nặng đè lên, hãy ngay lập tức nghỉ ngơi và theo dõi sát sao.

Đau lan tỏa lên vai, cổ và cánh tay

Cơn đau tim không phải lúc nào cũng chỉ tập trung ở ngực mà thường có xu hướng lan rộng ra các bộ phận khác ở nửa thân trên. Bạn có thể cảm thấy đau buốt hoặc tê mỏi lan dần lên cổ, hàm, vùng vai hoặc dọc theo cánh tay (thường là tay trái). Vào mùa lạnh, các dây thần kinh có thể trở nên nhạy cảm hơn, khiến nhiều người chủ quan cho rằng đó là đau do phong thấp hoặc cứng cơ vì lạnh, dẫn đến việc bỏ lỡ "thời điểm vàng" để cấp cứu kịp thời.

(Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Khó thở bất thường dù không vận động mạnh

Nếu bạn cảm thấy hụt hơi, thở dốc ngay cả khi đang ngồi nghỉ hoặc chỉ đi bộ một đoạn ngắn trong tiết trời lạnh giá, đó có thể là dấu hiệu tim đang gặp khó khăn trong việc bơm máu. Khó thở thường đi kèm với cảm giác lo lắng bồn chồn hoặc nặng ngực, xảy ra do tim không cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Đây là triệu chứng đặc biệt cần lưu ý ở người cao tuổi và phụ nữ, vì đôi khi họ không thấy đau ngực dữ dội mà chỉ thấy khó thở và mệt mỏi cực độ.

Vã mồ hôi lạnh, buồn nôn và chóng mặt

Một dấu hiệu đau tim rất dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc trúng gió trong mùa đông chính là tình trạng vã mồ hôi lạnh đột ngột đi kèm với buồn nôn. Khi cơ tim bị tổn thương, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh khiến cơ thể tiết mồ hôi đầm đìa ngay cả khi nhiệt độ môi trường đang rất thấp. Nếu bạn thấy hoa mắt, chóng mặt hoặc choáng váng không rõ nguyên nhân, hãy cảnh giác vì đó có thể là do lưu lượng máu lên não bị giảm sút nghiêm trọng do suy tim cấp.

Cảm giác mệt mỏi cực độ và kiệt sức đột ngột

Mệt mỏi bất thường kéo dài nhiều ngày hoặc cảm giác kiệt sức đột ngột dù không làm việc nặng là một trong những cảnh báo sớm của các vấn đề tim mạch vào mùa đông. Cơ thể phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt dưới cái lạnh, và nếu trái tim đang suy yếu, nó sẽ nhanh chóng bị "quá tải". Nếu bạn thấy mình không còn sức lực để thực hiện các sinh hoạt hằng ngày đơn giản, hãy đi kiểm tra tim mạch ngay lập tức thay vì chỉ nghĩ rằng mình bị mệt do thời tiết thay đổi.