Bác sĩ tim mạch khuyên ăn trứng mỗi ngày để sống thọ

Trứng từ lâu là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về dinh dưỡng, đặc biệt là ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe tim mạch và cholesterol. Một số chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tiêu thụ, trong khi số khác lại ca ngợi trứng là một trong những "siêu thực phẩm" tự nhiên hoàn chỉnh và tiết kiệm nhất.

Bác sĩ Jeremy London, chuyên gia phẫu thuật tim lồng ngực với hơn 25 năm kinh nghiệm lâm sàng ở Mỹ, mới đây đã làm rõ vấn đề này. Ông khẳng định, với phần lớn mọi người, việc ăn trứng hằng ngày không chỉ an toàn mà còn có thể là một trong những lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe và tuổi thọ.

Bác sĩ Jeremy London khuyên ăn trứng là lựa chọn tốt cho sức khỏe và tuổi thọ. Ảnh: Fox News

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào

Theo bác sĩ London, trứng là một trong những thực phẩm hoàn chỉnh và kinh tế nhất trong tự nhiên. Một quả trứng lớn cung cấp protein chất lượng cao, axit béo thiết yếu, nhiều loại vitamin và khoáng chất cùng các chất chống oxy hóa quan trọng. Sự kết hợp dinh dưỡng này giúp trứng trở thành thực phẩm có lợi cho sức khỏe tim mạch, não bộ, thị lực và quá trình trao đổi chất.

Protein chất lượng cao

Trứng chứa đủ 9 axit amin thiết yếu với tỷ lệ cân bằng, cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa mô, cơ bắp và các loại enzym. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng năng lượng và hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào suốt đời.

Choline

Trứng là một trong những nguồn thực phẩm giàu choline nhất. Choline giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động não bộ và trí nhớ, duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào, truyền tín hiệu thần kinh và hỗ trợ chức năng gan.

Vitamin

Trứng cung cấp vitamin D - cần thiết cho hệ miễn dịch và điều hòa canxi - cùng vitamin B12 giúp chuyển hóa năng lượng và hình thành hồng cầu. Ngoài ra, vitamin A, E và folate trong trứng góp phần duy trì sức khỏe da, mắt và các tế bào.

Chất chống oxy hóa

Lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ thị lực bằng cách bảo vệ võng mạc trước ánh sáng có hại.

Trứng được cho là thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng.

Bác bỏ hiểu lầm về cholesterol trong trứng

Một trong những lo ngại kéo dài suốt nhiều năm khi nói đến việc ăn trứng là hàm lượng cholesterol của chúng. Một quả trứng lớn chứa khoảng 186 mg cholesterol, từng khiến các chuyên gia y tế khuyến cáo hạn chế ăn trứng để tránh tăng cholesterol máu và nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, bác sĩ London bác bỏ quan điểm này. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy cholesterol trong thực phẩm, bao gồm cả trứng, không trực tiếp làm tăng cholesterol máu ở phần lớn mọi người.

Theo bác sĩ London, khoảng 70% dân số là "nhóm đáp ứng thấp", tức họ hầu như không bị tăng cholesterol máu khi ăn trứng. 30% còn lại là "nhóm đáp ứng cao", tức có sự tăng cholesterol vừa phải, nhưng mức này thường liên quan đến yếu tố di truyền và phụ thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể của mỗi người.

Điều quan trọng là ngay cả ở nhóm đáp ứng cao, mức cholesterol tăng thường bao gồm cả LDL (thường gọi là "cholesterol xấu") và HDL ("cholesterol tốt") theo cách cân bằng, giúp duy trì tỷ lệ cholesterol lành mạnh. Nói cách khác, trứng không phải là nguy cơ đối với hầu hết mọi người khi xét về cholesterol, mà ngược lại còn là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe tim mạch và não bộ.

Bác sĩ London nhấn mạnh rằng mô hình ăn uống tổng thể mới là yếu tố quyết định, chứ không phải việc kiêng tuyệt đối trứng.

Trứng và sức khỏe tim mạch

Bác sĩ London chỉ ra rằng trứng mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch khi được tiêu thụ một cách hợp lý. Lượng protein và chất béo lành mạnh trong trứng giúp kiểm soát cảm giác đói và hỗ trợ quản lý cân nặng - yếu tố then chốt trong việc giảm nguy cơ tim mạch.

Ngoài ra, trứng còn có khả năng cải thiện chức năng nội mô, tức sức khỏe của thành mạch máu - một yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tăng huyết áp và bệnh tim. Các chất chống oxy hóa trong trứng, kết hợp với hồ sơ dinh dưỡng giàu lợi ích, góp phần giảm hai nguyên nhân lớn gây bệnh tim: stress oxy hóa và viêm.

London cho biết, việc bổ sung trứng giàu omega-3 từ những con gà được nuôi bằng thức ăn giàu dưỡng chất sẽ mang lại thêm lợi ích bảo vệ tim, như giảm triglyceride và cải thiện hồ sơ mỡ máu.

Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe

Bác sĩ London khuyên có thể ăn trứng mỗi ngày, nhưng nên lưu ý một số điểm để tối ưu lợi ích mà không lạm dụng:

- Dùng cả quả trứng, bao gồm lòng đỏ, để nhận đủ protein, vitamin và chất chống oxy hóa.

- Để an toàn và bổ dưỡng hơn, có thể chọn trứng đã tiệt trùng hoặc trứng giàu omega-3.

- Chế biến lành mạnh: luộc, chần hoặc đảo nhẹ với ít dầu mỡ.

- Kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu để tạo bữa ăn cân bằng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

- Lắng nghe cơ thể và kiểm tra định kỳ cholesterol cùng các chỉ số tim mạch khác.