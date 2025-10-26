5 dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng

Nhiều người thường không chú ý đến sức khỏe đôi chân, cho rằng chân chỉ là bộ phận dùng để đi lại nên hiếm khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, các bác sĩ cảnh báo rằng những tổn thương nhỏ ở bàn chân đôi khi có thể là biểu hiện ban đầu của bệnh lý tiềm ẩn, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí phải cắt cụt chi.

Trang 163 đưa tin, có một người đàn ông ở Trung Quốc bị trầy da ở bàn chân nhưng chủ quan không điều trị, để vết thương kéo dài. Sau một thời gian, vết loét lan rộng, có mủ và mùi hôi. Khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc biến chứng bàn chân do tiểu đường, nếu đến muộn hơn, nguy cơ mất chân là rất cao. Điều đáng nói là trước đó, bệnh nhân không hề biết mình bị tiểu đường.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, bệnh nhân tiểu đường dễ bị tổn thương dây thần kinh ngoại biên và mạch máu nhỏ, khiến tuần hoàn máu kém và vết thương khó lành. Đồng thời, đường huyết cao làm giảm khả năng miễn dịch, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập gây nhiễm trùng nặng. Dưới đây là 5 dấu hiệu bất thường ở bàn chân có thể cảnh báo bệnh lý:

1. Chuột rút thường xuyên

Tình trạng chuột rút khi vận động hoặc lúc ngủ không chỉ do thiếu canxi mà có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu chi dưới. Khi mạch máu bị hẹp hoặc tắc nghẽn, cơ bắp sẽ thiếu máu, thiếu oxy, dẫn đến co rút và đau đột ngột.

2. Cảm giác tê bì ở bàn chân

Cảm giác tê ở chân, đặc biệt nếu xảy ra đối xứng hai bên, có thể là dấu hiệu của bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường. Nếu chỉ tê một bên chân, cần cảnh giác với nguy cơ hình thành huyết khối.

3. Khó vận động hoặc cử động bàn chân

Khi gặp khó khăn trong việc đi lại, nhấc chân hoặc vận động cổ chân, nguyên nhân có thể là gout, huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc biến chứng sau đột quỵ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động.

4. Đau nhức bàn chân kéo dài

Đau bàn chân không chỉ là mỏi cơ thông thường. Một số trường hợp ung thư có thể di căn xuống xương chi dưới, gây đau sâu và liên tục. Ngoài ra, tổn thương dây thần kinh hoặc rối loạn tuần hoàn cũng có thể gây ra cơn đau bất thường.

5. Da bàn chân thay đổi màu sắc hoặc xuất hiện tổn thương

Bàn chân luôn ở trong môi trường ẩm ướt, dễ bị nhiễm nấm, gây ngứa, tróc da, loét hoặc móng chân đổi màu. Ở người tiểu đường, da bàn chân còn dễ bị ngứa, nứt nẻ hoặc hoại tử. Nếu xuất hiện nốt ruồi hoặc đốm đen bất thường, đặc biệt ở vùng thường xuyên bị ma sát, cần đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu của u hắc tố ác tính.

Các chuyên gia khuyến nghị, người trưởng thành nên kiểm tra bàn chân định kỳ, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường, rối loạn tuần hoàn hoặc huyết áp cao. Khi phát hiện vết thương, sưng đỏ, tê bì hoặc đổi màu da, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.