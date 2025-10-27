Những dấu hiệu ở tay cảnh báo gan đang "kêu cứu"

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người, đóng vai trò thiết yếu trong việc giải độc, chuyển hóa, tiêu hóa và điều hòa hormone. Khi gan bị tổn thương hoặc bắt đầu hoạt động kém, nó có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm trên cơ thể, đôi khi được biểu hiện ở bàn tay. Bàn tay thường có thể tiết lộ những dấu hiệu sớm về sức khỏe gan từ rất lâu trước khi các triệu chứng khác xuất hiện.

Các triệu chứng như lòng bàn tay ban đỏ, ngứa tay, hình thái móng tay thay đổi và run có thể báo hiệu các vấn đề tiềm ẩn về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan. Mệt mỏi dai dẳng, móng tay vàng hoặc mạch máu nổi rõ cũng có thể báo hiệu tình trạng tổn thương gan đang trở nên trầm trọng hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Gan học Lâm sàng và Thực nghiệm cho thấy, những thay đổi rõ rệt về da và móng, bao gồm lòng bàn tay ban đỏ và móng tay dùi trống, có liên quan đáng kể đến sự tiến triển của bệnh gan mãn tính.

1. Lòng bàn tay ban đỏ

Lòng bàn tay ban đỏ, đặc biệt là dưới ngón cái và ngón út thường liên quan đến rối loạn chức năng gan, vì nồng độ estrogen tăng cao có thể dẫn đến giãn mạch ở bàn tay.

Mặc dù tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh, nhưng nó cũng đồng thời là dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn ở gan. Trong một số trường hợp, tình trạng này cũng có thể liên quan đến thay đổi nội tiết tố, bệnh tự miễn hoặc viêm khớp dạng thấp. Vì vậy, khi có dấu hiệu này cần được khám chuyên sâu để xác định nguyên nhân gốc rễ và ngăn ngừa các biến chứng tiềm ẩn ở gan hoặc toàn thân.

2. Co thắt Dupuytren

Co thắt Dupuytren (co cứng Dupuytren) liên quan đến tình trạng mô dưới da lòng bàn tay dày lên và co lại, dẫn đến ngón tay cong. Tình trạng này phổ biến hơn ở những người mắc bệnh gan mãn tính, chẳng hạn như xơ gan. Bệnh tiến triển dần dần, gây ra các nốt sần hoặc dây chằng trong lòng bàn tay, có thể hạn chế cử động của bàn tay.

Các yếu tố di truyền, uống rượu và tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ.

3. Móng tay Terry

Móng tay Terry đặc trưng bởi tình trạng xuất hiện màu trắng ở đầu móng, với một dải màu hồng hẹp ở gốc móng. Sự thay đổi này ở móng tay có thể là dấu hiệu của bệnh xơ gan, mặc dù nó cũng có thể xuất hiện do các bệnh lý khác như suy tim và tiểu đường.

Tình trạng này xảy ra do sự thay đổi lưu lượng máu và nồng độ protein bên dưới nền móng, thường phản ánh bệnh lý toàn thân hoặc suy giảm chức năng gan, cần được khám chuyên sâu để xác định chính xác nguyên nhân.

4. Ngón tay dùi trống

Ngón tay dùi trống là tình trạng đầu ngón tay và móng tay bị tròn và to ra. Mặc dù có thể liên quan đến các bệnh gan mãn tính, nhưng tình trạng này cũng thường liên quan đến các bệnh lý về phổi và tim mạch.

Sự thay đổi này xảy ra do nồng độ oxy trong máu giảm, dẫn đến những thay đổi mô ở đầu ngón tay. Móng tay dùi trống xuất hiện trong thời gian dài cần được đi khám để xác định các vấn đề tiềm ẩn như xơ gan, bệnh phổi hoặc dị tật tim bẩm sinh.

5. Run tay

Run tay không theo nhịp điệu, đặc trưng bởi những cơn co cơ ngắn và đột ngột thường gặp ở những bệnh nhân mắc bệnh não gan, một biến chứng của bệnh gan nặng.

Cử động không tự chủ này thường ảnh hưởng đến bàn tay và cổ tay, cho thấy chức năng não bị suy giảm do tích tụ độc tố, cần được khám và điều trị kịp thời.

6. Ngứa lòng bàn tay và lòng bàn chân

Ngứa dai dẳng ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, đặc biệt là khi không có phát ban rõ ràng, có thể là dấu hiệu của bệnh ứ mật, tình trạng giảm hoặc ngừng lưu thông mật. Tình trạng này thường là hậu quả của các bệnh gan như xơ gan và có thể trở nên trầm trọng hơn vào ban đêm.

Tinh trạng này thường gây ra cảm giác khó chịu và kích ứng dữ dội, thường trở nên tồi tệ hơn sau khi tắm nước nóng hoặc trong khi ngủ. Nếu không được điều trị, ngứa mãn tính có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và báo hiệu tình trạng suy giảm chức năng gan tiến triển, cần được đánh giá y tế kịp thời.

Khi xuất hiện tình trạng này kéo dài, cần được thăm khám ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị sớm bệnh gan tiềm ẩn, giúp ngăn ngừa các biến chứng tiếp theo.

Các triệu chứng toàn thân khác liên quan đến tổn thương gan:

- Vàng da: Tình trạng vàng da và vàng mắt do tích tụ bilirubin.

- Dễ bị bầm tím và chảy máu: Gan sản xuất các yếu tố đông máu kém.

- Mệt mỏi và suy nhược: Chức năng trao đổi chất giảm dẫn đến mức năng lượng giảm.

- Cổ trướng: Sự tích tụ chất lỏng trong ổ bụng do tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

- U mạch nhện: Các mạch máu nhỏ giống như mạng nhện có thể nhìn thấy dưới da.