Làm tổn thương mạch máu hơn cả đường và muối, WHO đưa loại thực phẩm này vào "danh sách đen"

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 01:00 AM (GMT+7)

Những cuộc sinh nhật sẽ thường có bánh kem bơ, nhiều người cũng sẽ hay ăn bỏng ngô, khoai tây chiên khi xem phim hoặc ăn vặt ở nhà.

Theo các bác sĩ dinh dưỡng, ăn những thực phẩm này lâu dài rất có hại cho sức khỏe. Nó khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều axit béo chuyển hoá, gây tích mỡ trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Gây hại cho sức khỏe tâm thần

Hiện nay, bệnh tim mạch đã trở thành "sát thủ" số 1 đe dọa sức khỏe con người, trong đó axit béo chuyển hóa có mối liên hệ rất lớn.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu y học chứng minh rằng lượng axit béo chuyển hóa còn nguy hiểm hơn lượng muối và đường, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, đồng thời đe dọa sự phát triển bình thường của trẻ em.

Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn nửa triệu người chết vì các bệnh tim mạch có liên quan đến chất béo chuyển hóa (chất béo trans). Do đó, WHO đã đưa chất béo chuyển hóa vào danh sách đen, khuyến khích thay thế bằng các loại chất béo và dầu có lợi cho sức khỏe hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành một chương trình hướng dẫn hành động mang tên "Thay thế", trong đó có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn chất béo chuyển hóa nhân tạo khỏi chuỗi cung ứng thực phẩm trong vòng 5 năm.

Nếu hành động này được thực hiện thành công, nó sẽ trở thành một bước tiến lớn trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch trên toàn thế giới.

Ngoài ra, axit béo chuyển hóa cũng có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ quá nhiều axit béo chuyển hóa sẽ hung hăng hơn và dễ bị "khó khăn trong nhận thức cảm xúc". Ngược lại, những người tiêu thụ ít axit béo chuyển hóa có thể kiểm soát cảm xúc của họ tốt hơn.

Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa biết về axit béo chuyển hóa, họ không biết axit béo chuyển hóa là gì và liệu chúng có tồn tại trong cuộc sống hay không?.

Axit béo chuyển hóa là gì? Nó đang trốn ở đâu?

Theo Healthline, chất béo chuyển hóa, hoặc axit béo chuyển hóa, là một dạng chất béo không bão hòa. Chúng có cả dạng tự nhiên và nhân tạo.

Chất béo chuyển hóa tự nhiên được tìm thấy với một lượng nhỏ trong thịt bò, thịt cừu, sữa và các sản phẩm của chúng, trong khi axit béo chuyển hóa chủ yếu có nguồn gốc từ dầu thực vật được hydro hóa một phần. Tuy nhiên, những người ăn sữa và thịt không cần phải lo lắng. Một số đánh giá đã kết luận rằng một lượng vừa phải các chất béo này không có vẻ có hại.

Các loại bánh thông thường hàng ngày như bánh quy, bỏng ngô, sô cô la, bánh lòng đỏ, kem,... tất cả các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ với hương vị mềm, ngọt và độc đáo đều chứa axit béo chuyển hóa nhân tạo.

Làm thế nào để giảm lượng chất béo chuyển hóa?

Nhiều loại thực phẩm trong cuộc sống có chứa axit béo chuyển hóa, việc ăn nhiều axit béo chuyển hóa trong thời gian dài sẽ là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe, mọi người cần hiểu rõ cách giảm ăn chất béo chuyển hóa này.

Trước hết, chúng ta phải học cách kiểm soát việc tiêu thụ dầu thực vật. Mặc dù axit béo chuyển hóa có trong dầu thực vật thấp hơn bơ, nhưng lượng bơ chúng ta ăn sẽ ít hơn nhiều so với việc dùng dầu thực vật, vì vậy cần kiểm soát lượng dầu thực vật trong nấu ăn hàng ngày.

Thứ hai, cần xác định lượng "dầu hydro hóa, dầu hydro hóa một phần, shortening, dầu nhân tạo",… đối với axit béo chuyển hóa trong danh mục thành phần thực phẩm trên bao bì nhãn hàng. Nó sẽ cho chúng ta biết thực phẩm có chứa axit béo chuyển hóa hay không.

Cuối cùng, bạn nên giảm ăn vặt hàng ngày, hàm lượng axit béo chuyển hóa trong món tráng miệng rất cao. Nên thay bữa phụ hàng ngày bằng bánh quy ngũ cốc, vừa có thể giảm lượng axit béo chuyển hóa vừa bổ sung chất xơ.

Để tránh tác hại của việc hấp thụ quá nhiều axit béo chuyển hóa, WHO đã khuyến nghị rằng lượng axit béo chuyển hóa ăn vào hàng ngày nên ít hơn 1% thực phẩm. Trung Quốc, đất nước hơn tỉ dân có nhiều người thích ăn đồ ăn nhanh cũng đã đưa ra khuyến cáo rằng: Người lớn không nên tiêu thụ quá 2,2g chất béo chuyển hóa mỗi ngày, nếu nạp quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

