8 thực phẩm có thể "tiêu diệt" tế bào ung thư, nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ung thư có thể được ngăn ngừa bằng một lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học hàng ngày.

Những thực phẩm dưới đây rất giàu protein và các chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể cũng như phòng chống căn bệnh ung thư chết người:

Cà chua

Cà chua là một nguồn dồi dào của các hợp chất chống oxy hoá và vitamin C. Những hợp chất này rất hiệu quả trong việc giúp cơ thể chống chọi lại các gốc tự do gây ung thư. Ngoài ra, lượng lycopene cao trong cà chua cũng là một chất ngăn ngừa ung thư hữu hiệu. Do đó, ăn cà chua thường xuyên là cách giúp bạn giảm thiểu khả năng mắc các loại ung thư.

Quả lựu

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chiết xuất của quả lựu làm chậm sự phát triển của khối u ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng chiết xuất vỏ và hạt của quả này ức chế 80% sự tăng trưởng tế bào ung thư vú. Vậy hãy bắt đầu ăn quả lựu từ ngày hôm nay để có sức khỏe tốt hơn.

Quả nho

Nho chứa các chất chống oxy hóa mạnh được gọi là polyphenol, có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa nhiều loại ung thư, bao gồm thực quản, phổi, miệng, hầu họng, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và đại tràng.

Súp lơ xanh

Thành phần của súp lơ xanh có chứa chất phytochemicals, đây là một chất chống ung thư. Thêm vào đó, việc cung cấp súp lơ xanh thường xuyên sẽ giúp cơ thể chống lại một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư phổi. Ngoài ra, trong súp lơ xanh còn chứa hàm lượng chất xơ cao cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp duy trì và tăng cường hệ thống miễn dịch. Khi cơ thể có hệ thống miễn dịch tốt sẽ giúp phòng ngừa, tránh được các tác nhân gây bệnh, trong đó có ung thư.

Củ tỏi

Theo nhiều nghiên cứu, tỏi có công dụng đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư, nhất là ung thư đường ruột. Cụ thể, tỏi ức chế quá trình nitrat biến thành nitrite trong dịch vị, ngăn cản sự hình thành nitrosamine, giúp phòng ngừa ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, tỏi còn có thể ngăn cản sự xâm hại của độc tố, kim loại nặng, chất gây ung thư đối với cơ thể. Đồng thời, thành phần germanium và selen trong tỏi giúp cơ thể chống đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Củ gừng

Một vũ khí khác trong công cuộc phòng chống ung thư sẵn có trong nhà bếp là gừng. Gừng chứa chất gingerol và zingerone được cho là có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Do đó có thể bảo vệ cơ thể chống lại khối u.

Củ nghệ

Nghiên cứu cho thấy đặc tính giảm viêm của curcumin có trong củ nghệ có thể làm chậm sự phát triển ung thư, ngăn ngừa ung thư và thậm chí làm cho hóa trị hiệu quả hơn. Ngoài ra, curcumin còn có đặc tính chống ô xy hóa, nên có thể làm giảm sưng và viêm.

Quả ớt

Ớt chứa chất capsaicin có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Các nghiên cứu đã chứng minh capsaicin đã giết chết các tế bào ung thư phổi và tụy trong phòng thí nghiệm. Ngoài đặc tính chống ung thư của nó, capsaicin cũng đang được nghiên giúp giảm đau khớp, đau thần kinh.

