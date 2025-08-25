Không làm điều này sau khi đi vệ sinh, bạn dễ gặp phải "thảm họa" sức khỏe

1. Có thể lây lan vi-rút và vi khuẩn cho chính mình và người khác

Không rửa tay sau khi đi vệ sinh có thể khiến bạn mắc nhiều bệnh do vi-rút và vi khuẩn gây ra, chẳng hạn như nhiễm trùng da, mắt, dạ dày và đường hô hấp.

Nguyên nhân là vì hầu hết mọi người đều vô tình chạm vào mắt, mũi và miệng, tạo ra đường dẫn trực tiếp để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Không có gì ngạc nhiên khi nhà vệ sinh là nơi ẩn chứa vi khuẩn, nhưng bạn vẫn có thể bất ngờ khi biết lượng vi khuẩn khổng lồ tích tụ ở đây. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, “1gr phân người có thể chứa 1 nghìn tỷ vi khuẩn. Vì vậy, hãy tạo thói quen rửa tay sau mỗi lần đi vệ sinh để giảm nguy cơ mắc bệnh và lây lan vi khuẩn.

2. Lây lan ký sinh trùng có hại

Việc quên rửa tay sau khi đi vệ sinh cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc lặp lại vòng đời của ký sinh trùng.

Mặc dù nhiều loại ký sinh trùng cần nhiều vật chủ để hoàn thành vòng đời của chúng, nhưng một số loại ký sinh trùng, chẳng hạn như giun kim, chỉ cần một vật chủ.

Nếu không rửa tay, bạn sẽ vô tình làm lây lan trứng ký sinh trùng qua tay hoặc móng tay lên các bề mặt khác, khiến những người trong gia đình dễ bị lây nhiễm.

3. Tăng nguy cơ mắc và lây truyền các bệnh qua đường ăn uống

Việc quên rửa tay sau khi đi vệ sinh có thể dễ dàng trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe nếu sau đó bạn chế biến thức ăn bằng tay chưa rửa. Việc truyền vi trùng nguy hiểm và các chất độc khác vào thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

CDC cho biết, cách tốt nhất để hạn chế nguy cơ này là rửa tay kỹ lưỡng và thường xuyên. Tốt nhất là không chỉ rửa tay sau khi đi vệ sinh mà còn trước, trong và sau khi chuẩn bị thức ăn, cũng như trước khi ăn.

4. Có thể phát tán vi khuẩn trong phòng tắm sang các khu vực khác trong nhà

Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi không sử dụng nhà vệ sinh khi ở trong phòng tắm, bạn vẫn nên rửa tay sạch bằng xà phòng.

Phòng tắm là nơi có sự đa dạng rất cao của vi khuẩn, nấm mốc, nấm và các vi sinh vật khác.

Nếu bạn không rửa tay sau khi sử dụng phòng tắm, bạn đang vô tình phát tán vi sinh vật (mầm bệnh) sang các khu vực khác trong nhà. Rất có thể những vi khuẩn, nấm mốc,… sẽ sinh sôi nảy nở ở những nơi khác và gây ra các vấn đề sức khỏe cho bạn và gia đình. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu nhà có trẻ em, đối tượng dễ bị nhiễm trùng và mắc bệnh hơn.