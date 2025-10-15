Chuyên gia thần kinh học điểm danh 5 việc làm rút ngắn tuổi thọ

Chia sẻ trên Instagram, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Richard Veyna, sống ở bang Michigan (Mỹ), nói: "Tuổi thọ không phải là may mắn. Đó là sự lựa chọn hàng ngày".

Chuyên gia cho biết một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh không phải là công thức kỳ diệu, mà là việc thực hiện một số thay đổi lối sống nhất định, giúp tăng cường khả năng phục hồi hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh theo thời gian. Ông chỉ ra 5 thói quen dưới đây nhiều người thường mắc, làm giảm đáng kể tuổi thọ:

Mất ngủ kinh niên

Giấc ngủ là nền tảng cho sức khỏe tốt. Nó giúp cơ thể phục hồi. "Những giấc ngủ đêm ngắn ngủi sẽ dẫn đến tổn thương não và tim lâu dài", bác sĩ Veyna cảnh báo. Điều này cho thấy việc cắt giảm thời gian ngủ để dành thêm một giờ để lướt mạng hoặc hoàn thành công việc đúng hạn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe. Thiếu ngủ sẽ khiến bạn phải trả giá, thậm chí dẫn đến nguy cơ tử vong sớm.

Lối sống ít vận động

Veyna chỉ ra việc không vận động thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính do lối sống, phổ biến nhất là béo phì, sai tư thế, cao huyết áp và rối loạn chuyển hóa như tiểu đường type 2. Thói quen này ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan và chức năng trong cơ thể, từ tiêu hóa cho tới điều hòa đường huyết. Các nghiên cứu còn cho thấy ngồi quá lâu có thể khiến phổi co lại, giảm khả năng hô hấp.

Tiêu thụ quá nhiều đường

Nếu đường là phần thường xuyên trong chế độ ăn, bạn sẽ trông già hơn tuổi thật. Bác sĩ Veyna cho biết: "Những đợt tăng đường huyết liên tục sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào". Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Thần kinh học (Journal of Neurology) cũng chỉ ra rằng ngay cả chất tạo ngọt nhân tạo cũng có thể khiến não lão hóa nhanh hơn tới 1,6 năm.

Bỏ bê sức khỏe tinh thần

Cơ thể con người có sự liên kết chặt chẽ giữa tâm trí và thể chất. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh cho biết: "Căng thẳng và trầm cảm có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và gia tăng mức độ viêm trong cơ thể".

Việc xem nhẹ sức khỏe tinh thần không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Mối quan hệ độc hại

Cuối cùng, những người xung quanh cũng đóng một vai trò nhất định trong tuổi thọ của bạn. Theo bác sĩ Veyna, những mối quan hệ gây căng thẳng về mặt cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cả hoạt động hóa học của não bộ và sức khỏe thể chất.