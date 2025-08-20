10 thứ trong nhà chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ ngồi bồn cầu

1. Miếng bọt biển rửa chén

Do phải tiếp xúc với thức ăn, bụi bẩn và chất bẩn hằng ngày, miếng bọt biển chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ bồn cầu, điều này đã được chứng minh bởi một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Nhà vi sinh vật học tại Đại học Furtwangen ở Đức, Markus Egert cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy 362 loài vi khuẩn khác nhau và mật độ vi khuẩn tại vị trí đó lên tới 45 tỷ/cm2”.

Quả thực đó là một số lượng vi khuẩn rất lớn. “Hầu như không có môi trường sống nào trên trái đất có mật độ vi khuẩn tương tự, ngoại trừ đường ruột của con người”.

Vi khuẩn Salmonella và các loại vi khuẩn khác phát triển và sống sót tốt trong miếng bọt biển do chúng luôn ẩm ướt và tích tụ cặn thức ăn. Ngay cả khi bạn cố giữ cho miếng bọt biển "sạch", nó vẫn sẽ chứa rất nhiều vi trùng.

2. Điện thoại di động

Tiến sĩ Emily Martin, Phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Đại học Y tế Công cộng thuộc Đại học Michigan, chia sẻ với tạp chí Time: "Mang điện thoại di động vào nhà vệ sinh rồi mang ra ngoài cũng giống như đi vệ sinh mà không rửa tay”.

Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, điện thoại di động chứa lượng vi khuẩn nhiều gấp 10 lần so với bệ bồn cầu. Theo tạp chí Time, "Các nghiên cứu đã phát hiện ra các mầm bệnh nghiêm trọng trên điện thoại di động, bao gồm Streptococcus , MRSA và thậm chí cả E. coli."

Vậy, làm thế nào để khử trùng điện thoại mà không làm ướt nó?

Bà Susan Whittier, Giám đốc khoa Vi sinh lâm sàng tại Trung tâm Y tế Đại học New York-Presbyterian và Columbia, chia sẻ với tạp chí Time rằng, tốt nhất là pha dung dịch gồm 60% nước và 40% cồn tẩy rửa, sau đó nhúng khăn vào dung dịch này trước khi lau nhẹ điện thoại.

3. Bồn rửa nhà bếp

Vi khuẩn E. coli trong bồn rửa chén còn nhiều hơn cả trong bồn cầu sau khi xả nước. Bồn rửa là nơi lý tưởng cho vi khuẩn E. coli sinh sống và phát triển vì nó ẩm ướt. Vi khuẩn ăn thức ăn mà mọi người đổ xuống cống và những gì còn sót lại trên bát đĩa trong bồn rửa.

Trên thực tế, một nghiên cứu do Quỹ Vệ sinh Quốc gia Mỹ (NSF) thực hiện đã phát hiện ra rằng, 45% bồn rửa nhà bếp gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn coliform, một họ vi khuẩn bao gồm Salmonella và E. coli.

Sau khi sử dụng bồn rửa để chuẩn bị thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến nghị thực hiện quy trình vệ sinh gồm 2 bước sau:

- Vệ sinh: dùng nước xà phòng ấm để rửa bồn rửa. Lau sạch bằng khăn dùng một lần hoặc khăn giấy.

- Khử trùng: sử dụng chất khử trùng hoặc lau bằng khăn lau khử trùng bán sẵn và để khô tự nhiên.

4. Thớt​

Các cuộc nghiên cứu cho thấy, trung bình, thớt ở một hộ gia đình có nhiều vi khuẩn phân hơn cả bệ bồn cầu.

Thớt có thể chứa rất nhiều vi khuẩn trong các rãnh do dao tạo ra, đặc biệt là khi thái thịt sống. Nghiên cứu của NSF phát hiện ra rằng, 18% thớt gia dụng chứa vi khuẩn coliform.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị nên sử dụng loại thớt riêng cho việc thái rau củ quả, thái thức ăn chín và một thớt riêng cho việc thái thịt sống.

5. Cống thoát nước bồn tắm và vòi hoa sen

Một nghiên cứu riêng biệt đã phát hiện ra rằng, cống thoát nước trong phòng tắm và bồn tắm là những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất, chứa đầy vi khuẩn coliform và E. coli.

Giống như bồn rửa bát, đây là nơi sinh sôi của vi khuẩn do có độ ẩm cao. NSF khuyến cáo, nên khử trùng bằng chất tẩy rửa phòng tắm ít nhất 1 lần mỗi tuần.

6. Khăn tắm

Vi khuẩn E. coli phát triển khá tốt trên khăn tắm ẩm ướt chỉ trong vòng 3 hoặc 4 ngày. Và rất khó để loại bỏ vi khuẩn khi giặt quần áo bằng nước lạnh. Khăn tắm rất dày nên rất khó để giặt sạch hoàn toàn. “

Do vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên giặt khăn tắm sau mỗi 2 đến 3 lần sử dụng và sử dụng chế độ giặt ở nhiệt độ cao.

7. Khăn lau bát đĩa

Tương tự như vậy, khăn lau bát đĩa cũng có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn bạn nghĩ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Protection Trends đã phân tích vi khuẩn trên khăn lau bát đĩa từ các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Họ phát hiện ra rằng, vi khuẩn coliform hiện diện trong 9/10 khăn lau tay nhà bếp, và cứ 4 khăn thì có 1 khăn chứa vi khuẩn E. coli .

Các chuyên gia khuyên bạn nên thay khăn bếp hằng ngày. Thói quen này rất cần thiết để ngăn ngừa các mầm bệnh từ thực phẩm và các vi khuẩn khác.

Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến nghị giặt khăn bếp bằng nước nóng trong máy giặt và đảm bảo chúng khô hoàn toàn ở chế độ sấy cao.

8. Ghế sofa

Một nghiên cứu do UNICEF thực hiện đã phát hiện ra rằng, ghế sofa gia đình có lượng vi khuẩn trung bình cao gấp 12 lần so với bệ bồn cầu thông thường.

Thông thường, mọi người chỉ vệ sinh ghế sofa vì họ có thể nhận ra những vết bẩn dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, máy hút bụi chỉ có thể làm sạch tóc hoặc vụn thức ăn. Máy làm sạch hơi nước chất lượng cao có hiệu quả trong việc tiêu diệt mạt bụi và vi khuẩn, đồng thời giúp loại bỏ vết bẩn.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện việc này 1 đến 2 lần mỗi năm. Nếu bạn nuôi thú cưng hoặc có trẻ nhỏ, việc vệ sinh sâu này cần thực hiện nhiều hơn.

9. Túi mua sắm tái sử dụng​

Một nghiên cứu trước cho thấy, 99% túi tái sử dụng chứa vi khuẩn, một nửa chứa vi khuẩn coliform và 8% chứa vi khuẩn E. coli . Tuy nhiên, trong số những người tham gia khảo sát, chỉ có 3% cho biết họ thường xuyên giặt những chiếc túi này.

Nhưng không phải vì vậy mà bạn nên sử dụng nhiều túi nilon thay thế. Thay vào đó, hãy đảm bảo bạn giặt túi tái sử dụng thường xuyên và cân nhắc sử dụng túi vải có thể giặt bằng máy giặt và máy sấy.

10. Lò vi sóng

Bạn cần vệ sinh lò vi sóng thường xuyên vì hơi nước, thức ăn bắn tung tóe dễ bị nhiễm khuẩn chéo.

May mắn rằng, lò vi sóng khá dễ vệ sinh. Các chuyên gia khuyên bạn nên dùng hỗn hợp nước với xà phòng, chanh hoặc giấm để làm nóng bên trong lò vi sóng. Sau khi lò nguội, bạn có thể dùng miếng bọt biển hoặc khăn lau để lau sạch bên trong.