Vì sao nam giới thường ngủ say sau chuyện ấy

Có rất nhiều lý do khiến nam giới dễ chìm vào giấc ngủ hơn so với người bạn tình của mình. Lý do chính dẫn đến hiện tượng trên là sự ham muốn và tiêu hao năng lượng trong quá trình giao hợp. Ngoài ra còn các yếu tố liên quan đến hormon, xu hướng của sự đạt cực khoái...

Ham muốn càng nhiều thì hành vi tình dục càng tăng lên. Do vậy nam giới dồn hết năng lượng của mình vào các động tác "yêu" cho nên năng lượng đốt cháy sẽ rất lớn.

Những lý do khiến chàng ngủ say sau "chuyện ấy"

Thứ nhất, quan hệ tình dục thường diễn ra vào ban đêm, đây cũng là thời điểm con người chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày lao động làm việc vất vả. Do vậy khi quan hệ xong nam giới chìm vào giấc ngủ là một điều tự nhiên.

Quan hệ tình dục thường diễn ra vào ban đêm nên nam giới có xu hướng ngủ say.

Thứ hai, nam giới thường đạt cực khoái sau quan hệ, do vậy, nam giới thường được thư giãn và có xu hướng ngủ say.

Thứ ba, nguyên nhân do nam giới tiết ra một số hormon sau khi đạt cực khoái. Các hormon này bao gồm giải phóng endorphin, serotonin, oxytocin, vasopressin, oxit nitric (NO) và hormone prolactin. Các hormon này dẫn đến thư giãn kích thích ngủ say hơn, ngủ ngon hơn, thoải mái hơn... Trong đó, oxytocin và vasopressin, làm giảm mức độ căng thẳng, một lần nữa có thể dẫn đến thư giãn và buồn ngủ.

Thứ tư, giấc ngủ say của nam giới có liên quan chặt chẽ đến hormon prolactin. Sự thỏa mãn tình dục của nam giới kích thích não tiết prolactin dẫn đến nồng độ prolactin tự nhiên cao hơn trong khi ngủ. Do đó khiến nam giới cảm thấy buồn ngủ. Ngoài ra prolactin cũng giải thích tại sao đàn ông buồn ngủ sau khi giao hợp.

Đàn ông thường ngủ rất say sau "chuyện ấy" đôi khi làm người bạn tình khá hụt hẫng.

Thứ năm, trong khi quan hệ nam giới thường kìm nén hơi thở của mình hoặc thở gấp gáp, khiến cho oxy cung cấp vào trong cơ thể ít hơn bình thường. Do đó, yếu tố này đã kích thích, gây ra những cơn buồn ngủ.

Đàn ông thường ngủ rất say sau "chuyện ấy" đôi khi làm người bạn tình khá hụt hẫng và buồn rầu do tâm lý của nữ giới thường muốn được chăm sóc, âu yếm và tận hưởng. Đặc biệt sau quan hệ tình dục, họ muốn được âu yếm nhiều hơn. Tuy nhiên hiện tượng ngủ say ở nam giới là hiện tượng sinh lý bình thường.