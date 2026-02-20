Gan quá tải sau Tết - 5 dấu hiệu bạn không nên bỏ qua

Khó giảm cân

Gan không chỉ là cơ quan giải độc mà còn đóng vai trò trung tâm trong chuyển hóa chất béo. Khi gan bị nhiễm mỡ hoặc chức năng suy giảm, cơ thể khó đốt cháy chất béo, làm việc giảm cân trở nên khó khăn. Ngoài ra, khi đốt mỡ, chất độc tích trữ trong tế bào mỡ được giải phóng, khiến gan phải làm việc nhiều hơn để xử lý.

Khó tiêu hóa thức ăn béo

Gan sản xuất mật từ cholesterol để phân hủy chất béo và hấp thụ các vitamin tan trong dầu mỡ (A, D, E, K). Khi chức năng gan kém, sản xuất mật giảm, cơ thể khó tiêu hóa thức ăn béo, gây chướng bụng, đầy hơi và làm giảm hấp thụ dưỡng chất quan trọng.

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, thói quen ăn uống lu bù, sử dụng nhiều rượu bia và ít vận động có thể khiến gan phải làm việc quá sức

Làn da xấu

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể sau da. Khi gan quá tải, độc tố không được xử lý sẽ thải ra qua da, gây các vấn đề như mụn trứng cá, viêm da, chàm hoặc nổi mụn không rõ nguyên nhân.

Cơ thể ốm yếu, dễ nhiễm trùng

Gan giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Khi gan hoạt động quá tải, hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ mắc các bệnh vặt như cảm cúm, viêm đường hô hấp. Hơi thở có mùi cũng có thể là dấu hiệu gan bị quá tải, do cơ thể sản sinh nhiều ammonia.

Triệu chứng PMS trở nên nặng hơn

Gan tham gia điều chỉnh hormone cơ thể. Khi gan rối loạn, nồng độ estrogen tăng, làm các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS) như thay đổi tâm trạng, đau ngực, đầy hơi và khó chịu trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách bảo vệ gan sau Tết

Một số thực phẩm và thói quen đơn giản có thể hỗ trợ gan phục hồi:

Uống trà xanh thay cà phê: Catechin trong trà xanh giúp chống oxy hóa và ngăn ngừa tích tụ chất béo trong gan.

Bổ sung nghệ: Curcumin trong nghệ giúp ngăn tổn thương gan, kích thích sản xuất mật và hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

Củ dền đỏ: Chứa betaxanthins, betacyanin, axit folic và chất chống oxy hóa giúp giải độc và tái tạo tế bào gan.

Ăn bơ: Giàu chất béo tốt và glutathione, hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan.

Cải xoăn: Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong cải xoăn thúc đẩy sản xuất enzym giải độc, tăng cường chức năng gan.