4 món ăn Tết quen thuộc người bệnh ung thư nên hạn chế 'động đũa'

Theo PGS.TS. Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, dịp Tết Nguyên đán, người bệnh ung thư không cần phải quá kiêng khem nhưng cũng đừng "buông thả" khi ăn uống.

Đặc biệt, TS Phương khuyến cáo, có những món ăn rất quen thuộc của ngày Tết nhưng lại nằm trong danh mục hạn chế đối với người bệnh ung thư.

Dưa hành, cà pháo muối

Dưa hành, cà pháo là những món "giải ngấy" trong ngày Tết. Tuy nhiên, với bệnh nhân ung thư, đây là những thực phẩm tiềm ẩn hai mối nguy lớn. Thứ nhất, thực phẩm muối chua chứa hàm lượng muối cực cao, gây áp lực cho thận và dễ gây đầy bụng.

Giò chả

Thường có chất bảo quản, người bệnh đang truyền hóa chất nên hạn chế để bảo vệ gan và hệ tiêu hóa.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BV Bạch Mai).

Lạp xưởng

Lạp xưởng là món ăn "đỏ" mắt nhưng lại là "đen" với sức khỏe người bệnh K. Để giữ màu đỏ tươi và bảo quản lâu ngày, lạp xưởng thường được tẩm ướp một lượng lớn muối và chất tạo màu thực phẩm.

Hầu hết lạp xưởng được chế biến bằng cách sấy khô hoặc rán lại trước khi ăn. Quá trình này tạo ra các chất oxy hóa độc hại. Việc nạp quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn như lạp xưởng làm tăng nguy cơ tái phát và làm suy giảm khả năng phục hồi của các tế bào khỏe mạnh.

Thực phẩm chế biến sẵn nhiều đường và muối

Bên cạnh 3 món trên, các loại mứt Tết, thịt xông khói hay xúc xích cũng cần hạn chế với bệnh nhân ung thư. Muối mặn làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc điều trị.

Bên cạnh đó TS Phương cũng lưu ý, bệnh nhân ung thư phải nói không với rượu bia, Một ly rượu chúc Tết có thể là niềm vui, nhưng với người bệnh ung thư đang điều trị, nó là tác nhân gây hại trực tiếp, làm giảm tác dụng của thuốc và tăng gánh nặng cho cơ thể.

Người bệnh cần ăn đủ chất, hãy ưu tiên đồ tươi sống, nấu chín kỹ thay vì các món chế biến sẵn. Nếu mệt, hãy chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa/ngày thay vì cố ăn 3 bữa lớn cùng gia đình.

Nếu bệnh nhân ung thư bị nôn, buồn nôn, đừng cố ép mình ăn những món nhiều dầu mỡ trên mâm cỗ. Hãy nhấp một chút trà gừng ấm, ăn các món thanh đạm như cháo trắng, súp nhẹ và dùng thuốc chống nôn theo đơn bác sĩ đã kê trước đó.

Nếu bị tiêu chảy/táo bón: Do chế độ ăn ngày Tết thay đổi, nếu bị tiêu chảy, hãy uống bù nước (Oresol) và ăn đồ nấu chín. Nếu táo bón, hãy tăng cường uống nước lọc và ăn các loại quả mềm như thanh long, đu đủ.