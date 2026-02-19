Cảnh báo rối loạn tiêu hóa sau Tết và những việc nên làm ngay

Vì sao dễ rối loạn tiêu hóa sau Tết?

Trong dịp Tết, thực đơn thường giàu chất béo, đường và đạm. Các món như bánh chưng, thịt kho, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn… khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải. Lượng chất béo cao làm chậm quá trình tiêu hóa, gây đầy hơi, chướng bụng hoặc táo bón.

Bên cạnh đó, giờ giấc ăn uống bị đảo lộn. Nhiều người bỏ bữa sáng, ăn dồn vào buổi tối hoặc ăn quá no trong một lần. Thói quen ăn nhanh, ít nhai kỹ cũng khiến dạ dày “không kịp trở tay”, dễ dẫn đến đau bụng, ợ hơi, trào ngược.

Yếu tố căng thẳng, thiếu ngủ trong những ngày lễ - do di chuyển, tụ họp, chuẩn bị công việc, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Stress làm tăng tiết hormone cortisol, từ đó cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu.

Để tránh rơi vào tình trạng rối loạn tiêu hóa sau mỗi kỳ nghỉ, cần duy trì ăn uống điều độ, kiểm soát khẩu phần và hạn chế rượu bia

Những triệu chứng thường gặp

Rối loạn tiêu hóa sau Tết có thể biểu hiện như: Đầy bụng, chướng bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị do thức ăn khó tiêu hoặc ăn quá nhiều.

Tiêu chảy khi ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh hoặc nhiều gia vị kích thích; Táo bón nếu thiếu chất xơ, uống ít nước; Ợ chua, ợ hơi do tăng tiết axit dạ dày hoặc nuốt nhiều không khí khi ăn quá nhanh.

Phần lớn triệu chứng ở mức độ nhẹ và có thể cải thiện nếu điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, nếu đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc sốt cao, người bệnh nên đi khám để được tư vấn chuyên môn.

Cách xử lý và phục hồi hệ tiêu hóa

Điều chỉnh chế độ ăn là bước quan trọng nhất. Nên ưu tiên thực phẩm dễ tiêu như cháo, cơm mềm, khoai lang, chuối, rau xanh; hạn chế món nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và rượu bia. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày để giảm áp lực cho dạ dày.

Uống đủ nước giúp cải thiện táo bón và hỗ trợ đào thải độc tố. Ngoài nước lọc, có thể dùng trà gừng, trà bạc hà hoặc nước ấm để giảm đầy hơi, khó chịu.

Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng như đi bộ cũng góp phần kích thích nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định trở lại.

Phòng ngừa tái diễn

Để tránh rơi vào tình trạng rối loạn tiêu hóa sau mỗi kỳ nghỉ, cần duy trì ăn uống điều độ, kiểm soát khẩu phần và hạn chế rượu bia. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, bổ sung chất xơ và men vi sinh giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Tết là dịp sum vầy và thưởng thức món ngon, nhưng việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp mỗi người tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà không phải trả giá bằng những rắc rối tiêu hóa kéo dài.