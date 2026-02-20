'Thất thủ' đường lên Tây Bắc du xuân

Chia sẻ với PV Tiền Phong , anh A Sáng (người dân Tuyên Quang) cho biết,ngày mùng 4 Tết, từ sáng đến chiều nhiều tuyến đường du lịch tại khu vực Tuyên Quang gần như “thất thủ”. Ảnh: Mạnh tour.

Tại đèo Mã Pì Lèng, dòng ôtô, xe máy nối đuôi nhau nhích dần qua từng khúc cua. Có thời điểm, phương tiện gần như đứng yên, du khách phải xuống xe đi bộ để ngắm cảnh trong lúc chờ đường thông. Ảnh: Mạnh tour.

Không chỉ Mã Pì Lèng, khu vực dốc Thẩm Mã cũng trở thành “nút thắt cổ chai”. Hàng trăm xe máy, ô tô chen nhau trên mặt đường hẹp. Trong một số thời điểm, lực lượng chức năng và người dân địa phương phải hỗ trợ phân luồng để tránh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Mạnh tour.

Đường đi thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) cũng rơi vào tình trạng quá tải. Chị Thu Trang (Hà Nội) cùng gia đình vượt hơn 300 km bằng xe máy để đi du xuân, nhưng cuối cùng đành quay về. Ảnh: Lộc Liên.

“Chúng tôi xếp hàng gần 2 tiếng để mua vé nhưng dòng người chỉ có thể nhúc nhích, phía trong đã quá đông. Trẻ con mệt, người lớn cũng đuối, cả nhà tôi quyết định bỏ cuộc,” chị Trang kể. Ảnh: Lộc Liên.

Theo các hướng dẫn viên du lịch, tình trạng tắc đường dịp đầu xuân ở Tuyên Quang, Cao Bằng và các tỉnh Tây Bắc không còn hiếm. Nguyên nhân lớn nhất là lượng khách đổ về cùng thời điểm để ngắm hoa đào, hoa mận nở rộ, tham quan các điểm nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn hay thác Bản Giốc. Ảnh: MT.

Địa hình cao nguyên đá với đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khiến khả năng “chịu tải” của hạ tầng giao thông có giới hạn. Ảnh: MT.

Một nguyên nhân khác là nhu cầu tập trung tại các điểm “nóng” vào cùng khung giờ. Du khách thường có xu hướng đến các điểm check-in nổi tiếng vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tạo ra những “đỉnh” lưu lượng trong thời gian ngắn. Khi hàng trăm xe cùng đổ về một bãi đỗ hoặc một cổng soát vé, ùn tắc gần như không tránh khỏi. Ảnh: Lộc Liên.

Giới làm du lịch khuyến cáo, để tránh rơi vào cảnh “đi chơi mà như đi hành xác”, du khách nên cân nhắc thời điểm khởi hành, tránh giờ cao điểm, hoặc chọn những điểm tham quan ít nổi tiếng hơn nhưng vẫn có cảnh đẹp.