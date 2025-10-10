Gần 15% dân số Việt Nam mắc rối loạn tâm thần

Ngày 9-10, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM) tổ chức Hội thảo quốc tế về sức khỏe tâm thần năm 2025 (MHC 2025) với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác đa ngành trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển thần kinh”. Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu trong và ngoài nước.

Tại Việt Nam, dù lĩnh vực can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển thần kinh ngày càng được quan tâm nhưng vẫn thiếu mô hình chuyên nghiệp, nhân lực và sự phối hợp liên ngành, khiến nhiều trẻ chưa được hỗ trợ đầy đủ để phát triển và hòa nhập.

TS Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhấn mạnh nhiều hệ lụy xấu đối với trẻ rối loạn phát triển thần kinh

Thống kê cho thấy khoảng 14,9% dân số Việt Nam (tương đương gần 15 triệu người) đang mắc ít nhất một trong 10 rối loạn tâm thần phổ biến. Trong đó, các vấn đề như trầm cảm, lo âu và rối loạn hành vi đang có xu hướng trẻ hóa, lan rộng ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ.

GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG-HCM), cho biết các khảo sát tại địa phương cho thấy có từ 8% - 20% trẻ em, thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, chủ yếu là rối loạn cảm xúc như lo âu, trầm cảm hoặc khó khăn trong quan hệ bạn bè, hành vi ứng xử.

TS Pikunthong Nukthamna, Trường ĐH Shinawatra (Thái Lan), trình bày báo cáo về tái cấu trúc não hộ.

Những năm gần đây, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện sức khỏe tâm thần học đường và cộng đồng, nhấn mạnh vai trò của phòng ngừa sớm và hợp tác đa ngành, bởi chỉ khi các chuyên gia y học, tâm lý, giáo dục và công tác xã hội cùng phối hợp mới có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu hỗ trợ ngày càng đa dạng của trẻ.

Hội thảo quy tụ 50 bài báo khoa học của hàng trăm tác giả trong và ngoài nước với 5 chủ đề chính.

Hội thảo MHC 2025 là bước đi thiết thực cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hợp tác liên ngành và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hướng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện, nhân văn và bền vững cho trẻ em Việt Nam.