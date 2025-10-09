Món "đẹp như hoa" của Việt Nam vào top 10 món tráng miệng ngon nhất Đông Nam Á

Mới đây, trang TasteAtlas đã công bố danh sách 10 món tráng miệng ngon nhất Đông Nam Á, tôn vinh sự phong phú và sáng tạo trong ẩm thực khu vực. Từ xôi xoài Thái Lan, bánh chuối Indonesia, bánh kếp Malaysia,... mỗi món đều mang hương vị ngọt ngào của vùng nhiệt đới.

Đặc biệt, Việt Nam góp mặt với món thạch rau câu đẹp như hoa trong suốt, vừa thanh mát, vừa tinh tế. Món ăn hấp dẫn bởi màu sắc tự nhiên và thể hiện sự tỉ mỉ, tinh thần sáng tạo của người Việt trong từng lớp thạch mát lạnh.

Dưới đây là 10 món tráng miệng được đánh giá ngon nhất Đông Nam Á:

Leche flan (Philippines)

Leche flan là một món tráng miệng truyền thống của Philippines. Về cơ bản, đây là bánh caramel custard được làm từ sữa, đường và trứng, có thêm hương vani để tăng vị thơm.

Leche flan rất phổ biến trong các buổi tiệc, lễ hội và dịp tụ họp gia đình của người Philippines. Món ăn này được cho là du nhập vào Philippines từ thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha nên nhiều người tin rằng, nguồn gốc của nó nằm ở vùng biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Ngày nay, món leche flan trở nên phổ biến khắp toàn cầu và được yêu thích như một món ăn vặt hấp dẫn.

Bánh chuối (Indonesia)

Chuối chiên là một món ăn vặt phổ biến hằng ngày tại Indonesia. Món ăn này có nhiều biến thể khác nhau. Trong đó, chuối có thể được chiên trực tiếp trong dầu nhưng cách chế biến phổ biến nhất là cắt lát, nhúng bột và chiên cho đến khi vàng giòn.

Tùy theo từng vùng miền, món chuối chiên còn được gọi bằng những cái tên khác nhau, như "godoh biu" ở Bali hay "gedhang gorèng" ở đảo Java.

Chuối chiên thường được bán ở các quầy hàng rong hoặc xe đẩy trên đường phố, thuộc nhóm món ăn vặt chiên ngập dầu của Indonesia. Phiên bản cầu kỳ hơn của chuối chiên thường được rắc thêm đường bột, quế, rưới chocolate hoặc ăn kèm mứt hay kem lạnh.

Bánh kếp (Thái Lan)

Món tráng miệng Thái Lan nhỏ nhắn, thường được gọi là bánh kếp (bánh pudding hoặc bánh ngọt), được chế biến từ hỗn hợp bột gạo và nước cốt dừa. Để tạo ra món ăn này, người ta nướng hỗn hợp bột trong những chiếc chảo sắt lớn có rãnh tròn nhỏ.

Quá trình chế biến diễn ra qua hai giai đoạn: lớp bột giòn ở dưới cùng và lớp nhân sữa dừa béo ngậy, ngọt nhẹ ở trên.

Những nguyên liệu thường được thêm vào phần nhân kem trứng này bao gồm: hành lá thái lát, khoai môn, ngô hoặc bí đỏ.

Bánh gạo nếp (Indonesia)

Những viên bánh gạo Indonesia này được làm từ bột nếp, bao bọc lấy phần nhân đường thốt nốt bên trong. Lớp vỏ ngoài thường có màu xanh lá cây, được nhuộm bằng lá dứa hoặc lá dracaena, sau đó lăn qua dừa nạo khô, tạo vị thơm, béo ngậy.

Món bánh gạo nếp thường được trình bày trên lá chuối. Khi vừa mới làm xong, phần nhân đường bên trong còn lỏng, vì vậy khi thưởng thức, thực khách cần cẩn thận để tránh bị chảy ra ngoài.

Bánh chiên ngọt (Indonesia)

Odading là món bánh chiên ngọt nổi tiếng của thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java (Indonesia). Món này được làm từ bột mì trộn men, có thêm đường, sữa và trứng, sau đó được cán dẹt, cắt thành hình vuông hoặc chữ nhật rồi chiên vàng giòn.

Khi hoàn thành, odading có vỏ hơi dai và giòn nhẹ khi nguội, trong khi phần ruột mềm, xốp và thoáng khí.

Odading thường được ăn nóng, dùng như món ăn sáng hoặc bữa xế và phổ biến tại các gánh hàng rong, quán nhỏ ở Bandung. Món bánh bình dân này từng trở nên nổi tiếng toàn quốc sau một video lan truyền trên mạng, gọi vui odading là “bánh mì của Người Sắt”, khiến lượng tiêu thụ tăng vọt và đưa món ăn truyền thống này trở lại ánh đèn sân khấu ẩm thực Indonesia.

Xôi xoài (Thái Lan)

Món xôi xoài truyền thống của Thái Lan món tráng miệng rất được yêu thích. Món này được chế biến từ gạo nếp hấp chín, sau đó rưới đều nước cốt dừa ngọt béo lên trên. Cuối cùng, xôi được ăn kèm với những lát xoài chín tươi.

Sự kết hợp đơn giản giữa xôi dẻo, nước cốt dừa béo ngậy và xoài ngọt thanh đã tạo nên món tráng miệng nổi tiếng khắp thế giới. Ngày nay, xôi xoài có thể dễ dàng được tìm thấy ở hầu hết các hàng quán và khu ẩm thực trên khắp Thái Lan, cũng như nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Kem trái cây (Philippines)

Sorbetes là một loại kem nổi tiếng của Philippines, thường được làm với nhiều hương vị như: xoài, sô cô la, phô mai, dừa và khoai môn tím. Truyền thống, món kem này được chế biến từ sữa trâu nước (carabao milk) và được múc thành từng viên nhỏ đặt trên ốc quế. Một số người Philippines còn thích ăn kiểu kẹp giữa hai lát bánh mì tròn, giống như một chiếc hamburger.

Sorbetes là loại kem đường phố, người dân địa phương vui đùa gọi là “kem bẩn” (dirty ice cream), vì nó thường được bán dọc những con phố đầy bụi bặm. Ngày nay, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những xe đẩy bán sorbetes ở khắp nơi trên các con đường của đất nước này.

Bánh kếp (Malaysia)

Bánh kếp - món ăn phổ biến tại Malaysia (có cả ở Indonesia, Brunei và Singapore), được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau. Tùy thuộc vào từng vùng miền, bánh có thể được chế biến theo hai cách: mỏng giòn hoặc dày mềm.

Nhân bánh truyền thống thường bao gồm hỗn hợp: đậu phộng xay hoặc băm nhỏ, đường và bơ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các phiên bản hiện đại của bánh kếp đã xuất hiện với nhiều loại nhân phong phú, từ ngô, vụn sô cô la, nho khô cho đến phô mai bào, sữa đặc.

Thạch rau câu (Việt Nam)

Thạch rau câu là một loại bánh thạch Việt Nam được làm từ agar (rong biển gelatin), nước cốt dừa, sữa đặc và các hương liệu như: dừa, chuối, sô cô la, mocha, vani. Kết cấu của bánh tương tự như panna cotta. Nhờ sử dụng thạch agar, rau câu là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho những người ăn chay không muốn dùng gelatin động vật.

Món tráng miệng này có thể được tìm thấy ở nhiều cửa hàng bán đồ ăn nhẹ ở Việt Nam. Ngoài ra, những món ăn tương tự thạch rau câu cũng được chế biến ở khắp Đông Nam Á và Indonesia.

Serabi (Indonesia)

Bánh kếp truyền thống Indonesia nhỏ nhắn và rất hấp dẫn, thường được chế biến từ bột gạo, nước cốt dừa. Món ăn này rất đa dạng, có cả phiên bản ngọt và mặn.

Ngoài bột gạo, bánh kếp còn có thể làm từ bột mì và được trang trí với nhiều loại topping phong phú như: đường, chuối, đậu phộng giã nhỏ, mít, sô cô la,.... Đặc biệt, bánh kếp hiện đại còn được sáng tạo thêm với các nguyên liệu như: thịt, xúc xích và kem.

Bánh kếp Serabi là một món ăn đường phố phổ biến, thường được thưởng thức kèm với siro dâu tây, sầu riêng hoặc siro kinca làm từ dừa. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn rất tiện lợi cho những ai muốn tìm kiếm một bữa ăn nhanh chóng.